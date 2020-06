Demain le Tourisme : après la crise Covid, quelles évolutions comportementales à prévoir pour le tourisme ?

Seule dépense essentielle, la consommation alimentaire de local a encore gagné des points.



Non seulement, le repas est redevenu un moment de plaisir et parfois de plaisir créatif, mais il est apparu comme un moment de convivialité retrouvée et un moyen supplémentaire de préserver sa santé, d’être solidaire des agriculteurs locaux et de contribuer ainsi à la préservation de la planète.



On a même enregistré que 47% des Français voudront désormais recourir davantage au bio - avec un pic à 60% chez les moins de 35 ans - tandis que 76% déclarent être prêts à privilégier le Made in France (Sources Cetelem).



 Futuroscopie : dans un univers où le restaurant reste une dépense élevée pour les vacanciers, mieux vaudra jouer à fond la carte du local pour attirer et fidéliser une clientèle. On ne mangera plus comme avant sauf crise alimentaire (toujours possible).