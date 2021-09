Départ officiel du Rallye-Raid Aïcha des Gazelles : TourMaG.com dans la course

Armelle MEDARD-LANG, 47 ans, Technicienne programme de vol et Yolande BENS 49 ans, Cheffe des Ventes constitue l'équipage 602. Pour cette 30e Edition, les deux gazelles vont s'élancer au volant d'un buggy !Exit les GPS, téléphones ou autres moyens de communication.Les participantes se dirigeront à l’aide d’une boussole, d’un compas, d’une règle et d’une carte et feront appel à leur bon sens, à leur analyse du terrain.Libres de choisir leur parcours, elles relèveront chaque jour ce défi : analyser la carte avec des coordonnées géographiques, appréhender les difficultés du terrain et choisir le parcours le plus court possible.vont se lancer sur les pistes et défier les paysages grandioses du sud marocain. Le parcours 100% hors pistes est réactualisé chaque année.