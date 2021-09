Rallye-Raid Aïcha des Gazelles : c'est parti pour la dernière étape !

Déjà la dernière étape pour nos e-gazelles Armelle et Yolande sur cette 30ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, édition tant attendue, c’est passé si vite !



Dernière étape et une nouvelle étape marathon pour 2 jours en autonomie ; un parcours spécifique a été mis en place pour les catégories e-gazelles afin d’éviter les grosses dunes de l’Erg Chegaga.



D’après le suivi carte, les gazelles ont fait un premier parcours sans encombre aujourd’hui au dessus de M’Hamid entre le Jebel Bani et l’Oued Draa.

Elles semblent être transportées avec leur e-buggy par la route au prochain bivouac à Foum Zguid plus à l’ouest avant de reprendre la course pour les dernières balises.



Un parcours en 2 temps donc pour la #Team602. Bonne route les filles !



Changement de bivouac aujourd'hui, l'organisation quitte Oulad Driss pour rejoindre Foum Zguid. C’est pourquoi il y a peu d’information de course depuis ce matin. Espérons d'avoir des nouvelles fraîches demain.