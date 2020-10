Départs confinement : "le Code du Tourisme retrouve sa pleine application pour les forfaits" selon Me E. Llop

Reste une interrogation sur les vols... En effet certaines compagnies semblent s'engouffrer dans le flou laissé par l'annonce de l'ouverture des frontières intérieures de l'Europe.



Un de nos lecteurs qui a réservé des vols vers Athènes (départ le 31 octobre et retour le 3 novembre) nous a informés que la compagnie lui a assuré plusieurs fois qu'il était possible de prendre son vol, une position qui lui parait contradictoire au vu du confinement.



Selon Me Emmanuelle Llop, la question des vols pour l’instant maintenus va devoir être réglée rapidement.



3. Dans tous les cas, elle conseille d'essayer de négocier avec les clients pour un report en conservant les sommes versées, avec avoir commercial cette fois. Attention toutefois, on ne peut pas imposer cet avoir aux clients.



4. Vol sec : le client doit voir avec la compagnie directement ou, si l'agence est IATA, attendre qu'elle reçoive le remboursement BSP.



5. Terrestre seul hors France : la difficulté ici sera que si le terrestre est possible - et payé - l’annulation ne rentre pas dans le cas n°1. Il faudrait pouvoir négocier avec les prestataires et le client pour un report.



Quant à la renaissance de l’Ordonnance 2020-315, Me Emmanuelle Llop conseille en attendant de voir si elle va réellement être remise en selle, de faire comme si cela n'était pas le cas.