Des aventures familiales inoubliables : explorez la Méditerranée cet été !

Les nouvelles expériences terrestres, exclusives à Costa, créent un lien expérimental “navire-terre”. Avant et après les excursions, les équipes d’animateurs du “Squok Club” et du “Teens Club”, les clubs Costa à bord dédiés aux plus jeunes, proposent des activités adaptées à chaque âge. Les nouveaux programmes comprennent deux options principales, la première conçue pour les garçons et les filles âgés de 3 à 13 ans accompagnés de membres de leur famille, tandis que la seconde est réservée aux garçons et aux filles âgés de 14 à 17 ans.



Grâce à la présence d'animateurs dans les deux options, ces expériences à terre seront très appréciées par toute la famille, ce qui permettra aux parents de se détendre et de profiter des plus belles destinations dans chaque port d'escale, en sachant que leurs enfants vivent des expériences passionnantes, de manière autonome et en toute sécurité.



● Pour les 3 à 13 ans



Les plus jeunes pourront explorer Palerme et ses marchés emblématiques à la recherche des ingrédients du célèbre dessert sicilien, le “cannoli”. À la fin de l’expérience à terre, ils participeront à un cours de cuisine à bord. Marseille révélera ses secrets à travers des jeux et des produits typiques, comme la pétanque et le célèbre savon. Quant aux collines de Gênes, elles offriront une journée fantastique, avec une observation du soleil depuis l’Observatoire, accessible grâce à l’historique funiculaire du Righi.