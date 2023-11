Destinations, expériences : que rechercheront les voyageurs en 2024 ?

"Main Character energy"

Dans son rapport, Skyscanner a également identifié des nouveaux facteurs qui vont pousser les voyageurs à effectuer leur réservation.Ce sont les "vibes" que l'on peut traduire par "ambiances". Ainsi, 4 vibes différentes ont été identifiées :. Le voyageur français aime la restauration. Selon Skyscanner, 20% d’entre eux sélectionnent une destination en fonction d’un restaurant spécifique. Plus encore, 57% privilégient avant tout la dégustation des spécialités locales lors de leurs séjours à l’étranger. Toutefois, un écart notable apparaît entre l’estimation du coût d’une expérience gastronomique, fixée à 66€ par personne, et le budget prévu pour un repas en vacances, à 46€. Plusieurs métropoles proposent désormais des options culinaires alliant qualité et accessibilité financière.. Le tourisme axé sur le sommeil gagne en importance. 46% des Français choisissent un lieu qui va leur assurer une qualité de sommeil. Les villes plébiscitées pour dormir ? Hoi An, Santorin et Rome selon Skyscanner.. Partir à la découverte de lieux où les films et séries ont été tournées, c'est ce qui inspire 62% des voyageurs français à se pencher sur une destination, bien que seuls 31% franchissent le pas de réserver. Des séries comme "Gossip Girl" et "Game of Thrones" exercent un attrait particulier. Ce phénomène se voit aussi dans d'autres pays, par exemple avec Emily in Paris, les recherches des voyageurs internationaux pour Paris ont fortement augmenté.- La 4e vibe est, qui permet d'associer voyage avec expérience musicale. 1 voyageur français sur 3 voyagerait sur de courtes distances pour voir son artiste préféré en live. 33% des Français prévoient d’assister à un événement musical en France en 2024, mais 41% préféreraient partir à l’étranger si cela est moins coûteux. Les jeunes de 18-24 ans sont particulièrement enclins à cette tendance.