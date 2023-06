Ditex-Fête des Voyages : bon bilan et perspectives prometteuses

Sur les 85 exposants présents, la représentation des croisiéristes était écrasante (40%) ce qui peut se justifier par la position de Marseille, tête de pont ; suivis par les destinations (21%) les réceptifs (16%) et les tour-opérateurs (15%).



Les transporteurs ont été particulièrement timides dans un contexte où les activistes écologiques les montrent du doigt.



Le retour des exposants a montré que la préparation en amont a largement stimulé la prise de rendez-vous et l’efficacité des discussions sur le stand.



Pour sa part, le Ditex, à travers son programme TOP Acheteurs, a contribué à la venue de 25% des visiteurs professionnels.



Une opération qui devrait encore être renforcée, notamment auprès des réseaux ; de même que les conférences et les formations, qui s’avèrent une forte incitation à la visite des agents de voyages.



La question lancinante du déplacement des agents de voyages sur un événement professionnel - alors que tout les retient dans leurs agences respectives - est au cœur des réflexions et de l’appel aux initiatives.