Djeddah : trois palais historiques transformés en hôtels de luxe

Trois propriétés historiques d'Al Balad, le quartier historique de Djeddah -sur la côte ouest du Royaume d'Arabie saoudite - viennent d'être réhabilités et transformés en hôtels, désormais ouverts.Ces trois propriétés, classées au patrimoine de l'UNESCO depuis 2014, incarnent un riche héritage culturel, ancré dans l’histoire.Nommée Maison (« Beit ») de Jokhdar, Kedwan et Al Rayess, chacune a été soigneusement restaurée en faisant appel à des historiens, des artistes, charpentiers et architectes locaux ainsi qu'à des matériaux d'origine locale. L'agencement et la décoration d'origine ont également été respectées tout en offrant, désormais, une modernité luxueuse et un chic sans effort.est un havre de paix au cœur des rues animées d'Al Balad. Cette propriété de luxe proposelumineuses et spacieuses, dont la Suite Royale, la Suite Dar Neem et la Suite Deluxe. Elle dispose également d'undes convives, offrant une vue imprenable sur le centre historique.évoque la grandeur grâce à ses plafonds impressionnants, d'une hauteur remarquable. Fidèle à son environnement, cet hôtel de patrimoine fait honneur au mariage de l'ancien et du moderne, de la tradition et du luxe. Tout en évoquant le passé, les aménagements et services offrent un confort moderne pour que les convives se sentent comme chez eux durant leur séjour.qui offre un mariage harmonieux entre tradition et modernité,Elle dispose deoù le design arabe traditionnel rencontre le confort moderne. Son, réservé aux hôtes, est un atout supplémentaire. Cet espace clos offre une vue sur le panorama arabe, idéal pour les repas en plein air.Locaux et visiteurs peuvent ainsi savourer les délicieuses saveurs régionales.L’ensemble des convives seront immergés dans le patrimoine et l'histoire du quartier. Dès leur arrivée, ils seront accueillis avec du café et du thé à la rose et auront la possibilité de personnaliser leur séjour à l'avance. Depuis les chocolats dans leur transfert d'aéroport au parfum d'encens dans leur chambre, tout est personnalisé pour offrir aux hôtes un sentiment de chez-soi.Les voyageurs désireux d'y séjourner peuvent se rendre directement à Djeddah au départ de l’aéroport Charles-de-Gaulle (CDG) grâce à la compagnie aérienne Saudia. Un service de transfert aéroportuaire gratuit est également proposé à tous les voyageurs à leur arrivée et à leur départ.