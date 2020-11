DrimProd : audiences record pour “Guadeloupe Inside” et “Voyage Vert Vous” !

Le format vidéo original et inédit de HUMAN WORLD INSIDE imaginé par(Lasko pour les intimes) et coproduit par TourMaG.com, est en rupture totale avec les tendances actuelles.Voilà pourquoi, après Moscou et Marseille, l’épisode Guadeloupe Inside, sponsorisé par Exotismes et qui a failli être tourné à bars fermés (!) pour cause de confinement imminent, a fait un énoooorme carton au box office !Rappelons le concept pour ceux qui auraient oublié :Avec une GoPro sanglée au niveau du coeur, des “vrais gens” présentent leur ville et ses attraits à la manière d’une caméra subjective. D'où le titre: Human World Inside.Véritable produit événementiel à 360 (vidéos, expo, implication locale…) Guadeloupe Insideaux manettes, a aussi attiré l’attention des médias locaux. Le bilan chiffré est éloquent (encadré) et nous en sommes fiers.