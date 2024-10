Méditerranée : une croisière à la voile avec Star Clippers

"Fais des Voyages.TV" a embarqué à bord de Star Flyer pour une croisière à la voile en Méditerranée , avec unDes images spectaculaires magnifient ce fameux quatre mâts et les étapes de son périple sans oublier le farniente et la dolce vita.Star Clippers a été fondée en 1989 par, un entrepreneur suédois passionné de bateaux depuis son plus jeune âge.Son rêve est devenu réalité en 1991 et 1992 avec la sortie des chantiers navals de ses deux premiers barquentins quatre mâts, le « Star Clipper et le « Star Flyer ».Ces bateaux d’exception sont directementEn 2000, Krafft a doté sa compagnie d’un troisième navire : Le « Royal Clipper », long de 134 mètres, avec coque en acier, cinq mâts et 42 voiles.Bien que largement inspirés de leurs ancêtres, qui sillonnaient à grande vitesse les mers du globe au siècle dernier, les trois navires de la flotte de Star Clippers sont des reconstitutions modernes et « high-tech » de ces voiliers.