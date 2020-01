Droits de trafic Aigle Azur sur l'Algérie : Transavia et Air France raflent la mise

Le ministère des transports a dévoilé le 16 janvier 2020 au soir la liste des compagnies qui vont récupérer les droits de trafic d'Aigle Azur notamment sur l'Algérie.à l’attribution totale ou partielle de ces droits d’exploitation. Air France qui a déjà récupéré 31% des créneaux sur Orly via Hop et Transavia ressort une nouvelle fois grande gagnante.sur les lignes entre Paris et l'Algérie. La filiale d'Air France récupère ainsi les droits de trafic sur les liaisons :Au départ de Lyon, elle rafle aussi la mise avecainsi que la possibilité d’augmenter ses capacités sur la ligne Lyon – Alger., quant à elle a obtenu les droits de trafic sur les lignesmais également sur: 4 fréquences hebdomadaires pour exploiter la liaison Paris – Beyrouth ainsi qu'une 1 fréquence hebdomadaire respectivement pour Lyon – Beyrouth et Montpellier – Beyrouth.