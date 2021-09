Dubaï : Emirates lance une vaste campagne de recrutement

Pour soutenir l'augmentation de ses opérations de vols, Emirates lance, sur les 6 prochains mois, b[une campagne mondiale de recrutement.]urlblankblank:http://www.emiratesgroupcareers.com



La compagnie souhaite embaucher 3 000 membres d’équipage et 500 agents des services aéroportuaires pour son hub de Dubaï.



"Il s’agit d’emplois au contact des passagers à Dubaï" indique un communiqué de presse.



Ces derniers mois, la compagnie précise qu'elle a rappelé pilotes, personnel navigant et autres membres du personnel technique dont l'activité avait été mise à l'arrêt avec la pandémie de covid-19.



Actuellement, la compagnie dessert plus de 120 destinations, soit 90 % de son réseau pré-pandémie. Elle prévoit de rétablir 70 % de sa capacité d'ici la fin de l'année, en remettant notamment en service un plus grand nombre d’airbus A380.