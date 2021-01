EASA : le Boeing 737 MAX pourra être remis en route approbation de l'Agence de l'Union européenne pour la Sécurité Aérienne

L'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) a donné son feu vert à la remise en service du Boeing 737 MAX.

Rédigé par Christophe Hardin le Mercredi 27 Janvier 2021

L'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) a donné ce 27 janvier son approbation pour la remise en service d'une version modifiée du Boeing 737 MAX



" Nous avons franchi une étape importante , a déclaré le directeur général de l'EASA, Patrick Ky "Suite à une analyse approfondie de l'EASA, nous avons déterminé que le 737 MAX peut être remis en service en toute sécurité.



Cette évaluation a été menée en toute indépendance de Boeing ou de la Federal Aviation Administration et sans aucune pression économique ou politique..."



"Permettez-moi d'être tout à fait clair quant à la suite a-t-il ajouté. "i[Nous sommes convaincus que l'avion est sûr, ce qui est la condition préalable pour donner notre approbation. Mais nous continuerons de surveiller de près les opérations du 737 MAX alors que l'avion reprendra le service.

En parallèle, et sur notre insistance, Boeing s'est également engagé à travailler pour améliorer encore davantage l'avion à moyen terme, afin d'atteindre un niveau de sécurité encore plus élevé."]i



Le Boeing 737 MAX a été immobilisé dans le monde entier en mars 2019 à la suite de deux accidents en seulement six mois, qui ont fait 346 morts.

