EURAM file dans le sud…

Sur notre site, grâce à notre connexion directe permettant la disponibilité en temps réel, vous trouverez l’ensemble des Paradores d’Espagne pour le bonheur de vos clients.



Le conseil de Vincent – Notre collègue des Pays-Bas

« Le Parador de Tolède m'a séduit. Il dispose lui-même d'une belle et grande piscine située dans un beau jardin. Le point culminant est la terrasse où vous pouvez voir la vieille ville de Tolède. Le dîner au coucher de soleil est un spectacle incroyable ! Le soleil se couche et vous pouvez contempler les couleurs de l'ancienne ville de Tolède. La nuit, les monuments sont éclairés et c’est aussi merveilleux. »



Et que dire du Portugal et de ses Pousadas !



Fondée en 1942 sur le même principe mais désormais gérés par le groupe Pestana, ils sont synonymes de culture, d’histoire et de tradition. Vous avez le choix entre 34 établissements répartis sur l’ensemble du territoire. Les îles de Madère et des Açores incluses.

Et si vous en quête de nature…

Pourquoi ne pas passer la nuit dans une cabane perchée dans un arbre ?? Le Pedras Salgadas Spa & Nature Park dispose de différentes options d'hébergement dans un environnement naturel. En plus des cabanes dans les arbres, on y trouve des maisons dites écologiques avec terrasse et de grandes fenêtres pour contempler la nature. L'hébergement est situé dans une forêt séculaire à une heure de route de Porto. D’autres produits aussi originaux et notamment des activités, sont proposés sur le site.



Le conseil d’Olivier, notre collègue en Belgique

« Au cours de ce voyage, j'ai passé la nuit à l'hôtel Monverde, un hôtel viticole avec sa propre production et un must absolu. Magnifiquement situé au milieu de la nature, avec tous les fruits et légumes pour apprécier la gastronomie proposée et se détendre complètement. Le Douro et Vinho Verde offrent une gamme d'hôtels à thème et un hébergement plus classique. »



Et du côté de l’Italie…



Qui dit habitation originale en Italie, dit Trulli! Qui dit Trulli, dit Les Pouilles et Alberobello !

Classées au patrimoine mondial de l’UNESCO et situées dans la vallée d’Itria, ces habitations en forme de cônes sont des constructions dont les plus anciennes datent du 12ème. Il y a toute une histoire autour de l’origine des trulli. Certaines sont des légendes et c’est ce qui en fait le charme. L’arrivée à Alberobello et la découverte des 1500 trulli à même la ville est une expérience extraordinaire. Ils sont aujourd’hui remis en état et sont des B&Bs tenus par des locaux en ville et dans la vallée. Proposez cette expérience à vos clients. Ils vont adorer.



Vous avez aussi de nombreuses fermes encore actives dans tout le pays, appelées Masseria et/ ou agritourismes qui vous proposent de combiner la vie chez un local avec la possibilité de visiter les vignobles et les champs d’oliviers, de déguster et prendre des cours de cuisine ou d’œnologie… Tout en bénéficiant des infrastructures d’un véritable hôtel. Certaines sont d’ailleurs devenues aujourd’hui des Relais & Châteaux.



Le conseil d’Audrey, votre Business Developper en France

« Quitte à passer du temps en Italie du sud et de visiter les trulli, poursuivez vers Matera qui n’est qu’à 1h30 en voiture et dormez dans les Sassi ! Cette ville également enregistrée au patrimoine de l’UNESCO est aussi belle que particulière. Dans les années 50, les gens habitaient encore dans ces grottes, sans infrastructure, eau, électricité… Considérée comme un grand scandale en Italie à l’époque. Aujourd’hui ceux sont de beaux B&Bs et hôtels 5 étoiles avec tout le confort d’une société moderne. Pour les amateurs de cinéma, c’est la ville où fut tournée « La Passion du Christ ». »