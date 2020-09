Echappez-vous dans les vignobles du Val de Loire Dégustez les vins du Val de Loire autrement !

Troisième région viticole de France, le Val de Loire est une destination d’exception pour les amateurs d’œnotourisme. Des coteaux du Cher avec les vins de Sancerre et de Reuilly aux vignobles de Touraine avec les vins de Chinon et de St Nicolas de Bourgueil, en passant par les vignobles de Cheverny et Chambord, plus de 10 000 hectares de vignes s’étendent en Région Centre-Val de Loire le long du fleuve royal.

Rédigé par Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire le Lundi 21 Septembre 2020

Une palette de cépages unique au monde

Rouges, rosés, blancs, pétillants, sec, demi-sec, moelleux, tanniques, fruités…Il y en a pour tous les goûts !



Partir à la découverte des routes touristiques et des panoramas du Val de Loire en famille, à deux ou entre amis, devient l’activité incontournable lors d’un séjour dans la région ligérienne. Les visiteurs passent de caves en châteaux, de jardins en villages et n’hésitent pas à faire une halte dans une des nombreuses caves touristiques ouvertes au public. D’autant plus que toutes se sont engagées dans une démarche qualité d’accueil en cave qui satisfait le visiteur et valorise le vigneron et son offre.



Découvrir le vignoble est une chose mais y ajouter une touche humaine en rencontrant les vignerons qui font vivre et développent la diversité de cette vigne donne toute sa valeur à cette expérience. Sur les territoires labellisés Vignobles & Découvertes*, tout est organisé afin de faciliter ces rencontres et faire que l’expérience touristique soit un partage de savoir-faire autour de vins riches en saveurs et en arômes.



*Le Label Vignobles & Découvertes vous permet de préparer plus facilement vos week ends et courts séjours dans le vignoble grâce à des prestations et des services soigneusement sélectionnés : hébergements, sites culturels d’activités et de loisirs, restaurants, événements et caves touristiques.

Plus de renseignements sur :

• www.vinsvaldeloire.fr/fr/empruntez-les-routes-des-vins-du-val-de-loire

• www.vins-centre-loire.com/fr/1/22/oenotourisme.html

Découvrir et déguster les vins autrement, c’est possible en Val de Loire ! SON expérience oenotouristique en Val de Loire. Nous vous en suggerons quelques unes réparties sur le -vaste- territoire viticole du Val de Loire.



A Chinon, au pays de Rabelais



Dans cette partie de la Touraine, à la recherche de tranquillité et de dépaysement, vous pouvez profiter d’une balade en calèche dans les coteaux du vignoble de Chinon. Et comme au pied des collines du chinonais passe la Vienne, il est de bon ton de déguster charcuterie, fromage et produits locaux accompagnés d’un verre du fameux brevage rouge, sur un bateau traditionnel, au Domaine de Noiré à Chinon.

https://domainedenoire.com/nos-prestations



Si vous vous sentez l’âme d’un joueur, tentez alors de remporter le plus de bouteilles possibles lors d’un jeu d’évasion grandeur nature, un « escape game œnologique » au domaine Pierre et Bertrand Couly à Chinon !

https://pb-couly.com/escape-game/



Le saviez-vous ? Chinon est la première appellation de vin rouge de Loire en volume, avec 13 millions de bouteille produites chaque année.



Dans la Vallée des Rois, au cœur du ‘jardin de la France’



Pénétrez dans l’univers fantastique des galeries souterraines de la Cave aux Lumières au Domaine Monmousseau à Montrichard. Animées par des tapisseries de lumières et une scénographie unique, Vous y découvrirez une vision inédite des grands châteaux de la Loire, avant d’être initié aux secrets d’un grand vin à fine bulles.

www.monmousseau.com



Le saviez-vous ? Ces caves ont permis l’édification des célèbres châteaux qui les entourent grâce à la qualité de leur pierre de tuffeau



Des expériences à vivre dans les vignobles de Touraine



Envie de participer à un cours de cuisine ? Le Château Gaudrelle entre Tours et Amboise vous accueille dans ses caves sous la conduite du chef de « Tours à table » pour élaborer plats et desserts à partir de produits frais, locaux et de saison. L’occasion de parfaire ses connaissances mets et vins en dégustant les plats réalisés avec une sélection de vins de Vouvray du domaine.

www.valdeloire-france.com/organiser/activites/vins-et-vignobles/atelier-chef-et-vigneron



Les Caves Duhard à Amboise proposent un parcours sensoriel pour s’initier à la dégustation en s’amusant. La visite se poursuit par un voyage dans le temps et l’histoire, « L’Odyssée des Millésimes » : des projections sur les murs de tuffeau de la cave, évoquent les grands moments de l’Histoire dans le monde et les nombreux millésimes de la cave.

www.caves-duhard.fr



Le saviez-vous ? Le Chenin est le cépage emblématique du Val de Loire, où il exprime mieux que nulle part ailleurs la richesse des terroirs.



Une visite ludique des vins et une virée gourmande à Sancerre



Partez à la découverte de la richesse du terroir, en faisant une halte à la Maison des Sancerre. Créée par les 350 vignerons de l’appellation, la Maison des vins propose une visite ludique et interactive, avec un cinéma 4D et une scénographie originale. Vous serez immergés dans la vie des vignerons et transportés dans les vignes !

www.maison-des-sancerre.com



Le saviez-vous ? les vignerons de l’appellation produisent à eux seuls 25 millions de bouteilles, pour une majorité de vins blancs à 75%, mais aussi 20% de Sancerre rouge et 5% de Sancerre rosés.



Dégustez les vins de Sancerre et les spécialités du terroir au Domaine Bourgeois, au cœur du village de Chavignol, berceau du célèbre crottin. La famille, installée au pied du coteau de Sancerre depuis 10 générations est propriétaire de l’Hôtel Restaurant Bistrot « la Côte des Monts Damnés ». Elle vous propose une cuisine authentique à partir des meilleurs produits du Berry, ainsi qu’une cuisine raffinée et gourmande au restaurant gastronomique, accompagnée d’une des plus belles sélections des vins de Sancerre et de la région.

www.henribourgeois.com



Le saviez-vous ? Le Crottin de Chavignol bénéficie d’une Appellation d’Origine Protégée depuis 1976

Des wine tours dont vous vous souviendrez !



Pour découvrir l’univers du vin en toute simplicité, grâce à des animations conviviales et ludiques, Ame Wine vous guidera chez ses amis vignerons et vous entrainera dans les vignes pour un parcours de jeu, des séances de yoga, des dégustations, visites privées...

https://amewine.fr



Envie de participer à des « Ateliers vignerons » ou à des journées vendanges, ou envie de découvrir le travail de la vigne ? Contactez Vinoloire !

www.vinoloire.fr



Plongez le temps d’une journée ou d’une demi-journée dans un domaine familial au cœur de l’AOC Vouvray avec Myriam de Rendez Vous dans les vignes. Visites, randonnées, relaxation, promenades littéraires, dégustation en bord de Loire. Ses prestations sont diverses et variées. Les animations viticoles et œnologiques sont proposées en français et en anglais.

www.rdvdanslesvignes.com



Au départ de Paris, pour une journée ou 2 jours, Cathy & Nigel proposent à une clientèle anglophone des tours guidés dans les vignobles et des visites de domaines en anglais en petits groupes, à partir d’Amboise avec Le Tasting Room :

www.letastingroom.com



Pour découvrir l’histoire de France à partir de ses vins, suivez Sylvain de Wine Geometry Tours : visite commentée des châteaux royaux, dégustations, transport, hébergement et immersion dans les vignes vous sont proposés. Un séjour « à la Française » riche en couleurs et en saveurs :

winegeometrytours.com



Pédaler et déguster : en roue libre sur La Loire à Vélo



Long de 900km, cet itinéraire vous mènera des vignobles de Chinon à Sancerre en passant par ceux de Touraine et de Cheverny/ Chambord. Différents itinéraires s’offrent à vous, ainsi que des balades à la journée sous forme de boucles. Plusieurs caves touristiques, également labellisées Accueil Vélo se trouvent sur l’itinéraire.

www.loireavelo.fr

Au CRT Centre-Val de Loire :



Catherine Cros

c.cros@centre-valdeloire.org

Tel : 02 38 79 95 25



www.enrouelibre-centrevaldeloire.com

@enrouelibre #enrouelibre

