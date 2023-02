Ecologie, gastronomie : les nouveaux horizons de Hôtels & Préférence

Appli mobile TourMaG



Ecologie, gastronomie : les nouveaux horizons de Hôtels & Préférence Plus de 11 500 chambres à travers 200 hôtels indépendants "d’exception"

Hôtels & Préférence créé en 2000 par Yannick Gavelle et Nicolas Dubois développe la première Collection de boutique-hôtels d’exception à travers le monde et aussi le label "Kitchen generation" pour encourager de jeunes chefs.

C'est lors d'une soirée en habits, robes et perruques "Grand siècle" , dans un flot de musique de la même époque, que le groupe Hôtels & Préférence a fêté avec éclat ses vingt ans, lundi 6 février 2023 au soir à Paris, sur les Champs Elysées, dans le cadre somptueux du Pavillon Élysée Té.



De fait, ce groupe international français qui rassemble des hôteliers indépendants a été fondé en 2000 par Yannick Gavelle et Nicolas Dubois, soit il y a vingt-deux ans, mais les deux années de Covid ont été soustraites.



" Nous voulions proposer une alternatives aux réseaux hôteliers existants" , s'est souvenu Yannick Gavelle dans le discours qui préludait aux réjouissances. "Nous avons tout de suite voulu affilier des hôtels superbes mais indépendants et leur apporter des clients et des revenus en organisant des séminaires" , a-t-il poursuivi.



Depuis, avec son associé historique Nicolas Dubois, il s'est évertué à faire vivre le nouveau réseau et " à le dynamiser face à une concurrence de plus en plus accrue".



Situé à la Défense, le siège social parisien de Hôtels & Préférence regroupe une vingtaine de personnes. Une équipe de vingt autres collaborateurs se trouve à l’étranger, notamment aux États-Unis, en Espagne, en Italie ou encore en Amérique Centrale.



Le groupe réunit aujourd'hui plus de 11 500 chambres à travers 200 "adresses d’exception" rigoureusement sélectionnées, dont 88 adresses gourmandes, 65 bien-être et 27 golfs.



Étoile verte, Toques Gault & Millau ou encore Clef Verte, ce sont tout autant de récompenses qui certifient et valorisent la qualité de service de ses hôtels membres.



Cependant, si ce sont des "adresses d'exception" , ce ne sont pas tous des cinq étoiles. Dans la collection de Hôtels & Préférence se trouvent aussi des 4 étoiles. Tous sont " résolument contemporains" , offrent une grande qualité de service et un "niveau de standing irréprochable".



Quant aux destinations, elles sont au nombre de douze et semblent un peu hétéroclites : Île Maurice, Sri Lanka, Sainte-Lucie, Bali, Tenerife, Albanie, Barcelone, Tignes, Marrakech, Porto, Paris, etc...



"La chaîne incarne la modernité et l’élégance à la française et vise à apporter un nouveau style à l’hôtellerie de luxe", ne craint pas d'affirmer Yannick Gavelle. "Ce sont ces valeurs qui, ajoute-t-il avec conviction, lui ont permis de se positionner en tant que leader des chaînes hôtelières de luxe en France".

Trois sites Internet Hôtels & Préférence accompagne son réseau pour la commercialisation des établissements, gère et développe des outils de réservation, organise des événements corporate, vent des cartes et des coffrets cadeaux, fait son affaire de la communication et du marketing…



Le groupe hôtelier a ainsi développé trois sites Internet distincts pour assurer sa promotion et celles de ses hôtels : Meetingpreference.com, spécialisé dans l’organisation de séminaires et d'événements corporate personnalisé, est destiné aux entreprises qu'il accompagne dans la construction et la réalisation de leurs projets.



Par ailleurs, Hotelsprefrence.com s'adresse aux voyageurs individuels qui apprécient aussi bien les hôtels de luxe que les lieux cosy à l'atmosphère intime et conviviale.



Enfin, le site Coffrets-cadeaux-hotels.com est dédié à la vente de cartes et coffrets cadeaux à des clients individuels comme à des entreprises.



En effet, le groupe hôtelier propose de nombreux séjours thématiques clé en main et pour une plus grande liberté, une carte cadeau avec montant au choix. Lors de l'achat d'un coffret, le client se voit également remettre un guide de la chaîne.

Nouvel actionnaire, nouveau label, nouveau guide et responsabilité environnementale Après un période croissance, le groupe Hôtels & Préférence a été racheté par Louvre Hotels Group en octobre 2017, propriété de Jin Jiang International, deuxième groupe hôtelier mondial et leader du tourisme en Chine.



Cependant, les deux actionnaires historiques, Yannick Gavelle et Nicolas Dubois, ont conservé 20 % du capital et continuent à assurer la gestion.



L'année suivante, Hôtels & Préférence a fait l’acquisition du label TemptingPlaces. En 2021, il a racheté les services de la société Smart e-Hotels, son partenaire historique fondé par Jérôme Sérot aux Etats -unis, afin de continuer et développer la maximisation des ventes GDS des hôtels indépendants et l'accompagnement des équipes commerciales de ces hôtels dans la gestion et négociation de leurs tarifs société.



TemptingPlaces est la première Collection de boutique-hôtels d’exception à travers le monde. Créée en 2010, elle compte dans 15 pays plus de 50 adresses, soigneusement sélectionnées pour leur authenticité, leur service exclusif et surtout leur expérience atypique, rare et exceptionnelle.



Ces hôtels indépendants "cassent les codes et les standards des hôtels classiques" e t offrent des expériences à vivre « hors du commun », assure encore Yannick Gravelle. Selon lui, ce nouveau segment hôtelier répond à la demande des voyageurs qui, confrontés à la standardisation des chaînes d'hôtels, recherchent de plus en plus des "expériences uniques" .



Parallèlement, chaque année, est réalisé un nouveau guide (bilingue français/anglais) qui présente l'ensemble de la Collection Hôtels & Préférence.



Distribué dans les chambres et les lobbys des établissements de la chaîne hôtelière, ce guide a été élu à deux reprises consécutives "Meilleur guide hôtelier international" lors des Hospitality Awards.



Dans le même temps, Hôtels & Préférence développe un label interne nommé "Terra" pour accompagner "ses" hôteliers dans la transition écologique et aussi donner à ses voyageurs "des conseils pour voyager autrement, dans des destinations plus responsables".

La passion de la gastronomie Passionné de belle gastronomie pour l’un et ancien jeune chef cuisinier pour l’autre, Yannick Gavelle et Nicolas Dubois ont également entrepris de développer leur propre Marque "Gastronomique".



L'idée, c'est "d'accompagner" les jeunes Chefs du groupe Hôtels & Préférence et de les aider à mieux se faire connaître.



Dévoilé au public en février 2023, le label sélectif Kitchen Generation réunit des Chefs talentueux issus de la nouvelle génération de la gastronomie française et internationale. Les uns sont déjà étoilés, d'autres vont l'être. Ils ont pour nom Valentin Morice, Julien Montassié, Nicolas Fontaine, Thomas Besnault, Mallory Gabsi, ou encore Éric Prowalski ...



"Ils sont les créateurs de la "belle cuisine" de demain" , fait valoir Yannick Gravelle.



La marque Kitchen Generation a été imaginée comme une communauté pour que ces jeunes prometteurs se sentent entourés, valorisés, qu’ils puissent échanger, partager et travailler parfois ensemble pour se sublimer.

