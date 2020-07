Ecosse : reprise de l'industrie touristique step by step

Si le gouvernement écossais a annoncé que les visiteurs de 57 pays, dont la France, la Suisse et la Belgique, pourront se rendre en Écosse à partir du 10 juillet sans avoir à se mettre en quarantaine à leur arrivée, l'industrie touristique se remet en ordre de marche petit à petit.



En effet, un communiqué de presse de Visit Scotland précise que "les entreprises travaillent actuelle à l'adaptation de leur offre". Les attractions touristiques et les hébergements n’ouvriront pas tous leurs portes en même temps aux visiteurs. Les ouvertures ont débuté le 15 juillet.



L'office de tourisme recommande donc aux voyageurs de bien planifier et de vérifier à l’avance quels sont les établissements et les attractions qui sont ouverts et de privilégier les entreprises qui soutiennent le programme "Good to Go" visant à garantir la sécurité et l’accueil des visiteurs.



" Pour l’instant, nous vous demandons de prendre votre temps pour planifier votre prochaine visite et de ne commencer vos aventures en Écosse que lorsque notre destination sera sûre - et entièrement ouverte - pour vous accueillir." précise encore le communiqué.