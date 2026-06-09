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Ector : son offre Premium séduit déjà un client sur cinq

Une montée en gamme assumée


L'entreprise spécialisée dans le parking avec voiturier en gare et en aéroport a lancé une formule premium il y a un mois. Disponible dans cinq aéroports, elle représente déjà 20% des réservations réalisées sur les sites concernés.


Rédigé par le Mercredi 10 Juin 2026 à 10:25

Ector prévoit d'étendre prochainement son offre Premium à l'aéroport de Bordeaux et à plusieurs gares parisiennes - Photo : Olivier Ramonteu
Ector prévoit d'étendre prochainement son offre Premium à l'aéroport de Bordeaux et à plusieurs gares parisiennes - Photo : Olivier Ramonteu
Dream Yacht
Un mois après son lancement, Ector tire un premier bilan positif de son offre Premium.

Déployée dans les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Lyon Saint-Exupéry, Nice Côte d'Azur et Nantes Atlantique, cette nouvelle formule représente déjà près de 20% des réservations enregistrées sur ces plateformes.

Le spécialiste français du parking avec voiturier entend ainsi répondre à une demande croissante des voyageurs pour davantage de flexibilité et de services personnalisés.

Proposée au tarif de 19 euros, l'offre permet notamment d'annuler ou de modifier une réservation jusqu'à l'heure du départ, tout en bénéficiant d'une prise en charge prioritaire du véhicule.

Flexibilité et confort au cœur de l'offre

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Avec cette nouvelle formule, Ector ajoute également plusieurs prestations complémentaires, comme la vérification de la pression des pneus ou la remise à niveau du liquide lave-glace.

Pour Grégory Hachin, CEO d'Ector, les voyageurs accordent désormais une importance croissante aux services capables de s'adapter aux imprévus du déplacement. Selon lui, les notions de gain de temps, de confort et de tranquillité d'esprit occupent une place de plus en plus importante dans les critères de choix des clients.

L'entreprise indique par ailleurs que cette offre affiche une note moyenne de satisfaction de 4,9 sur 5.

Forte de ces premiers résultats, elle prévoit d'étendre Ector Premium à de nouvelles plateformes, notamment à l'aéroport de Bordeaux ainsi que dans plusieurs gares parisiennes.

A lire aussi : Ector lance son appli de voiturier à la demande

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Tags : ector
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