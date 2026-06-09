Ector : son offre Premium séduit déjà un client sur cinq

Une montée en gamme assumée

L'entreprise spécialisée dans le parking avec voiturier en gare et en aéroport a lancé une formule premium il y a un mois. Disponible dans cinq aéroports, elle représente déjà 20% des réservations réalisées sur les sites concernés.



Rédigé par Noah Penalva le Mercredi 10 Juin 2026 à 10:25

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