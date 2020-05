Edouard Philippe a mis le feu... les vacances sont de retour et la température grimpe dans les résa !

Pour Matthieu Pihery, le directeur commercial de Belambra, les signaux sont là, mais il convient de tempérer.



" On a un doublement du trafic web sur la journée d’hier et les ventes suivent même si on reste encore très loin des volumes de l’année dernière pour le moment.



Donc à suivre la semaine prochaine, la tendance du week-end sera intéressante à regarder. "



De même pour Siblu, où le dimanche est traditionnellement un jour important de concrétisation de réservation et de décision pour les ménages français.



D'autant que de nombreuses inconnues pèsent encore.



" L'information la plus importante pour nous sera la date d'ouverture des campings qui devrait tomber d'ici la fin mai.



A partir de là nous pourrons confirmer les options et rassurer nos clients, " espère la responsable de Siblu.



Dans cette période de peur sanitaire, de crainte du comportement des autres, la réassurance des Français est l'une si ce n'est la principale mission à mener.



" Quand ils vont sur notre site, ils vont chercher deux informations, à savoir les mesures sanitaires pour voir si nous sommes à la hauteur et la flexibilité commerciale, " rapporte le patron de Logis.



En somme, les Français ne cherchent pas nécessairement un prix, mais ont besoin de se rendre compte que leur sécurité sanitaire sera assurée en partant en week-end ou en vacances.



Si ces signaux sont positifs et démontrent l'amorçage d'une reprise, tout dépendra d'une potentielle deuxième vague tant crainte, il faut aussi se rendre à l'évidence que les volumes sont d'une extrême faiblesse.



De moins 90% à des réservations divisées par trois ou quatre, le chemin à parcourir est encore long, mais il est emprunté.



" Il est encore trop tôt pour crier victoire, mais les réservations reprennent et nous serons très actifs pour répondre à la demande des Français qui voudront partir en vacances, " conclut Mikael Quilfen, le directeur marketing et communication de Siblu.



Pour une fois, concurrents ou non, les discours sont tous les mêmes.