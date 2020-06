Eduardo Bosch nommé CEO de Louvre Hotels Group

Eduardo Bosch vient d'être nommé Chief Operating Officer de Louvre Hotels Group.



D’origine espagnole, Eduardo Bosch a vécu dans 5 pays différents. Il est diplômé de l’Université de Stanford en Management de Marketing Stratégique et de l’Université Polytechnique de Madrid en Management Hôtelier.



Il est également titulaire d’une Maîtrise en Sciences Économiques et d’un diplôme en transformation digitale du MIT. Eduardo travaille depuis plus de 15 ans au sein de l’industrie touristique internationale.