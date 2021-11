Election APST, Marc Le Meur : "Nous devons renforcer la confiance du consommateur dans notre fonds de garantie"

TourMaG.com - Concrètement quels sont les sujets que vous souhaiteriez voir évoluer ?



Marc Le Meur : Nous devons renforcer la confiance du consommateur dans notre fonds de garantie. Ils ont besoin d'être rassuré et surtout informé. La communication est essentielle.



Je pense qu'il faudrait une communication la plus régulière possible. Il faut davantage de pédagogie et d'explication sur le rôle de l'APST. Il faut désormais tourner la page de Thomas Cook.



TourMaG.com - Avez-vous d'autres idées à mettre en œuvre ?



Marc Le Meur : Dans la continuité du travail mené par Alix Philipon, et la création du cercle des jeunes entrepreneurs du voyage, il faudrait aller plus loin et créer une véritable communauté d'idées entre adhérents.



Nous pourrions envisager de créer une plateforme qui nous permette de dialoguer et d'échanger pour faciliter l'entraide entre tous les adhérents.



L'objectif étant également de faciliter la démocratie au sein de l'APST. Cela permettrait également de sortir de l'image de vase clos et de s'adresser à l'ensemble des adhérents.



TourMaG.com - Sur les cotisations comment voyez-vous les choses ?



Marc Le Meur : Nous ne pouvons pas brader les cotisations, elles sont raisonnables. Le rôle de l'APST n'est pas de brader les cotisation mais d'apporter une vraie valeur ajoutée. Et pour cela il faut des moyens. Il faut continuer à garder de la qualité.