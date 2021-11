Elections APST, Frédéric Dekeyser (Voyages Gallia) : "Je souhaite apporter une expertise neuve et indépendante"

Avant tout parce que les agences de voyages individuelles et les petits réseaux indépendants ont besoin d’être davantage soutenus et représentés au sein de l’APST.La crise sanitaire a en effet fragilisé le secteur des agents de voyages qui n’ont toujours pas retrouvé leur niveau de commande d’avant Covid-19 tout en continuant à rembourser massivement les acomptes perçus avant mars 2020.La situation risque donc d’être difficile dans les prochains mois et l’APST va avoir un rôle crucial pour nos adhérents.Les petites structures AGV ont aussi souffert d’un manque de communication et de transparence de la part de l’APST. Les fortes augmentations de cotisations liées au naufrage Thomas Cook ont très clairement laissé des traces en région.En outre J’ai été personnellement confronté il y a dix ans à un contexte assez similaire à celui vécu actuellement par les adhérents de l’APST au travers d’une mission sur 2 ans chez une coopérative de commerçants indépendants ayant subi une crise de gouvernance, des erreurs stratégiques et une forte défiance des Adhérents et des Garants. En deux ans la situation a été totalement assainie.Enfin et c’est sans doute le point le plus important, l’APST s’apprête à faire évoluer ses statuts et à s’adosser à un mécanisme de réassurance avec la CCR. Il est donc important d’apporter une expertise neuve et indépendante sur ces projets qui risquent de transformer l’ADN même de l’APST. Et surtout de communiquer bien en amont ce projet aux Adhérents.