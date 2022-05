Elections APST : Michelle Herbaut "Nous pouvons défendre nos intérêts communs"

C’était déjà à l’ordre du jour avant la crise. Ce renforcement des garanties permet d’avoir la possibilité de récupérer en cas de faillite. Donc oui, c’est une bonne chose.C’est ce qu'Alix Philipon a déjà mis en place. Un comité des risques existe depuis plusieurs mois.Il est automatiquement consulté lorsque des entreprises présentent un risque pour l’APST, ou lorsqu’un nouvel entrepreneur demande son adhésion et que le bureau estime que sa fiabilité est trop faible.Attendons cette validation et nous verrons par la suite.J’espère sincèrement ne pas avoir à y recourir. Ils nous ont aidés à passer cette crise, et ont été très présents.Il faut donc espérer que l’APST puisse retrouver son autonomie et son rôle de garant financier avec le financement que nous avons toujours eu.Absolument pas. Après avoir été auprès de la Présidente actuelle, et assez proche d’elle, j’ai pu appréhender le temps passé bénévolement, le travail effectué au détriment de ses affaires personnelles, etc.Je souhaiterais aider le nouveau conseil à travailler sur des missions ponctuelles, mais ne pas à passer un quasi mi-temps. Et puis, j’ai déjà donné... il y a quelques années donc, non, sans façon.