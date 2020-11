Emirates propose une couverture d'assurance voyage multirisque gratuite

Cette nouvelle assurance voyage multirisque et la couverture COVID-19 s'appliqueront automatiquement à tous les billets Emirates achetés à partir du 1er décembre, et s'étendra aux vols Emirates en partage de code et opérés par des compagnies aériennes partenaires, pour tous les billets dont le numéro commence par 176.



"Nous constatons en effet un fort appétit pour les voyages dans le monde entier, en particulier à l'approche des vacances d'hiver, car les gens recherchent des climats plus chauds et des destinations familiales comme Dubaï. En lançant cette nouvelle assurance voyage multirisque et la couverture COVID-19, nous voulons donner à nos clients encore plus de confiance pour planifier leurs voyages cet hiver et en 2021" , a déclaré HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Président d’Emirates Airline et d’Emirates Group .