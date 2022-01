Emirates va proposer aux agents de voyages un accès sans surcharge sur Amadeus

Emirates annonce la signature d'un nouvel accord de distribution avec Amadeus pour offrir aux professionnels du voyage plus de flexibilité, de choix, et de futures capacités (de distribution).



Ainsi, à partir du 1er février 2022, tous les partenaires commerciaux travaillant avec Amadeus pourront accéder au contenu d'Emirates sans aucune surcharge.



Le nouvel accord prévoit également l'intégration du contenu NDC (new distribution capability) d'Emirates dans la plateforme Amadeus Travel Platform, avec une mise à disposition des agences de voyage et voyagistes au cours de l'année 2022.



" En s'adressant à un marché dynamique, Emirates vise à fournir à ses partenaires commerciaux différentes options de connexion et de produits et avantages différenciés sur l'ensemble des canaux, y compris via sa propre plateforme de connexion directe, Emirates Gateway, compatible pour le contenu NDC ", ajoute le Groupe dans un communiqué.