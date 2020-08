Entre Berry et Val de Loire, le château de Valençay, exemple du style Renaissance

Aujourd'hui ce sont 80 à 90 000 personnes qui visitent ce haut lieu des arrangements et embrouilles diplomatiques du prince.



Avec Chambord, Valençay est considéré comme l’un des plus beaux exemples du style Renaissance.



Le château se découvre par une vaste allée de platanes derrière un portail monumental. C’est aussi le début de l’architecture classique dans le val de Loire. Ce que montre la cour d’honneur avec la façade et les jardins à la française, avec terrasse à balustre dominant la vallée du Nahon.



L’intérieur, entièrement meublé, porte encore les marques du luxe voulu par Napoléon, pour en impressionner les invités.



Les salons réunissent un mobilier et des objets précieux où le style Empire prend le pas sur les pièces Louis XVI et Régence.



On s’attarde notamment dans le Grand Salon avec ses 26 fauteuils tapissés à la cour d’Espagne, et une impressionnante table sortie de l’ambassade de Vienne en souvenir du congrès de 1815, alors que le salon bleu rappelle que c’est ici que fut signé le traité de Valençay en 1814.



Intime, le salon de la musique est encore plus raffiné avec ses parquets Versailles, ses boiseries sculptées et les instruments de musique.



Au premier étage, on pénètre dans les appartements privés : chambre de Talleyrand, celle du Roi d’Espagne (retenu six ans dans cette prison dorée), celle de la duchesse de Dino (nièce par alliance et néanmoins maîtresse de Talleyrand), de la princesse de Bénévent et de Madame de Staël.



Parfaitement conservées, les vastes cuisines avec leurs instruments, fourneaux, cheminées, et cuivres rutilants donnent une idée du train de vie mené au château et de l’importance de la table dans la diplomatie.



On termine dans le parc somptueux de plus de 50 hectares. Le jardin d’Antonin, l’aire de pique-nique, les glacières, le saut du loup, l’espace de jeux, la petite ferme, le parc aux daims sont autant de but de promenades drôles et instructives. Le parcours peut se faire à pied ou en voiturette électrique.