Entrepreneurs pour la Planète, l'asso qui veut faciliter la transition écologique du monde touristique

Créée il y a deux ans, l'association commence à voir ses « mariages » porter leurs fruits.



L'un des plus emblématiques reste celui du Parc National des Calanques avec la société Interxion (voir vidéo ci-dessus). « En les associant, nous avons réussi à trouver un nouveau modèle économique qui va permettre de financer des mouillages écologiques pour les bateaux sur tout le pourtour du Parc des Calanques.



Un modèle qui va pouvoir être dupliqué sur tout le pourtour français et aussi méditerranéen », explique Hortense Bataille.



L'idée derrière ces nouveaux systèmes de mouillage ? Protéger la posidonie, une plante sous-marine que l'on ne trouve qu'en Méditerranée et qui a un rôle majeur dans l'écosystème, mais qui ne se régénère que tous les... cent ans !



Sa photosynthèse permet notamment d'oxygéner l'eau de la mer, ses racines participent à la stabilité des fonds marins et empêche l'érosion des plages, et elle est fait office de « nurserie » pour de nombreuses espèces de poissons.



Or, il se trouve que depuis une vingtaine d'années, le pourtour méditerranéen est détruit par l'ancrage des bateaux de croisières, yachts comme mégaships, qui arrache des hectares entiers de posidonie. « C'est une plante qui est au cœur de toute la régénération de la Méditerranée et je la compare souvent à l'Amazonie que l'on détruit, car elle pousse uniquement entre 0 et 300 mètres au large, donc là où les bateaux mouillent », ajoute Hortense Bataille.



Ainsi, en mettant en relation le Parc National des Calanques avec Interxion, Entrepreneurs pour la Planète a contribué à créer un modèle financier basé sur « la compensation bas carbone de la posidonie », nous précise la DG de l'association.



L'assimilant au fait de replanter des arbres pour contribuer à la compensation carbone, le projet porté par l'association et son binôme serait de « mettre en place un dispositif, avec l'aide de scientifiques, qui permette d'évaluer quelle quantité maximum de carbone peut être captée sur un mètre carré de posidonie - et je précise qu'elle en absorbe 7 fois plus que les arbres - pour ensuite le chiffrer et permettre à toutes les entreprises qui veulent faire de la compensation bas carbone de reverser une somme au Parc National des Calanques, qui est une structure qui agit en faveur de la protection des espaces où pousse de la posidonie, et donc de financer des mouillages écologiques », résume Hortense Bataille.