Entreprises du Voyage : prise en charge d'une partie de la perte du chiffre d'affaires pour décembre

Dans une communication signée Jean-Pierre Mas et Valérie Boned envoyée aux adhérents, les Entreprises du Voyage informe qu'elles viennent d'obtenir la prise en charge par l’Etat pour le mois de décembre de 20% de la perte de chiffre d’affaires si cette perte est supérieure à 70% du CA de décembre 2019.



Et de 15% de la perte de CA si cette perte est comprise entre 50 et 70% du CA de décembre 2019.



Selon les informations dont dispose le syndicat, cette mesure s’applique à toutes les entreprises, quel que soit le nombre de salariés.



Les EDV ajoutent, que les chefs d’entreprises pourront choisir entre cette prise en charge et le fonds de solidarité (moins de 50 salariés). Les demandes seront effectuées en janvier 2021.



Des informations plus précises seront communiquées prochainement.