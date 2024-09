Environnement : où en sont les bateaux de croisière ?

« Les compagnies de croisière continuent de réduire leurs émissions en mer et à quai en vue d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050 », souligne Kelly Craighead, PDG de la Clia. Les investissements dans les technologies de moteurs avec des capacités de conversion permettront aux navires d'utiliser davantage de sources d'énergie renouvelables à mesure qu'elles seront disponibles ».



Il en faudra sans doute plus pour que les activistes désarment. Dans sa newsletter, Stop Croisières donne rendez-vous aux militants le jeudi 26 septembre pour évoquer tous les chantiers en cours alors que l’été 2024 a « b attu le triste record de l’été le plus chaud jamais enregistré dans le monde » avec « des armateurs qui continuent de construire des bateaux toujours plus gros ».