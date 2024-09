Croisière : malgré des prix en hausse, l’engouement est bien là !🔑

Il y a eu aussi de l’attentisme non pas en raison des prix mais sans doute à cause de la crise gouvernementale et des Jeux olympiques. Les marchés d’Europe du Sud avaient réagi avant et nous n'avons pas eu de nouveaux bateaux cette année

dernière minute

clients qui réservent longtemps à l’avance

Nous sommes revenus revenus dans des années où les bateaux sont pleins 4, 5, 6 mois à l'avance, nous avons vendu peu de "lastminute". Si l’on veut partir l’été, il faut réserver tôt, et en 2025 on s’attend à la même tendance avec des prises de commandes qui devraient commencer en fin d’année

L'été n'a pas été radieux partout, mais en mer, les croisiéristes peuvent s'enorgueillir d'avoir vécu une belle saison.Si MSC la compagnie manquait de stocks.», souligne Patrick Pourbaix , le DG France., à l’exception de ce segment de clientèle «», le patron se félicite d’avoir retrouvé des «».Ce que confirme Pierre Pelissier , fondateur de l’agence Cruiseline : «».