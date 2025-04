Éric De Beauchamp était "un homme généreux et bienveillant"

Il m’a accompagné avec une bienveillance méthodique dans cette reprise, ne ménageant pas ses heures et ses conseils.



Adepte des bonnes tables, nous nous retrouvions chaque semaine chez un grand chef pour échanger sur les équipes, les clients, mes ressentis et ma découverte du métier.



Ce plaisir de bien manger était un des derniers plaisirs qu’il pouvait s’offrir et apprécier.



Eric avait quatre passions dans la vie : sa famille et sa maison de l'Île de Ré, sa société pour laquelle il ouvrait et fermé les bureaux tous les jours, ses amis et le voyage.



Il était littéralement tombé amoureux d'Hydra (Grèce) et de l’île Maurice dont il a suivi la transformation depuis 30 ans, deux destinations qu'il visitait chaque année,

Avant Jet Tours, Éric De Beauchamp avait début sa carrière comme agent d’aéroport SOTAIR, filiale d’Air France, en 1978.Il devient, en 1983, patron du service des agents d’aéroport pour SOTAIR.En 1990, la SORAIR lui demande de créer et de gérer une filiale, nommée Centrale Loisirs, qui achète l’ensemble du matériel des club Eldorador de Jet Tours.Il quitte le groupe Air France en 1995 pour fonder sa première agence de voyages (OVNI) qu’il revendra pour créer en 1998 l’agence Centrale Voyages dans laquelle il restera 28 ans.Centrale Voyages est aujourd’hui un mini réseau de 37 personnes et 9 agences réparties sur Paris, Aix-en-Provence et Marseille, et qui propose des solutions en Business Travel, en loisir et en MICE.Eric a toujours été très proche de ses équipes et était très investi dans la gestion quotidienne de ses agences.En 2023, se sachant atteint d’une grave maladie, il s’investit une fois de plus pour trouver un successeur qui respecte les hommes et les valeurs qu’il a souhaité donner à son entreprise.Il transmet le flambeau en mars 2024 à François Lévêque. " nous a confié ému, le repreneur du mini réseau.