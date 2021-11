Espagne : sur la trace de Francisco de Goya, à Saragosse

Le circuit Goya dans la ville, c’est encore la découverte de charmantes rues, placettes, cafés, bistrots, bar à tapas, terrasses qui vous tendent leurs fauteuils.



De tradition agricole, la région s’enorgueillit de quatre appellations d’origine contrôlée vinicoles (Calatayud, Campo de Borja, Carinena et Somontano - un vin de domaine Aylés) et six zones de vins de pays.



Ajoutons à cela cinq appellations : Jambon de Teruel, pêche de Calandra, huile du Bas Aragon, huile Sierra del Moncayo et oignons Fuentes de Ebro.



Ces produits se retrouvent à la table de tous les restaurants de la ville où on succombe au plaisir de déguster le fameux agneau de lait, cuit à feu très doux pendant des heures.



Impossible d’échapper à la tradition locale - voire nationale - des tapas de plus en plus diversifiées, de la classique variante anchois, aux charcuteries, calamars, crevettes en passant par les brochettes et croquettes. Symbole de convivialité, elles se dégustent un peu partout dans la cité.



Le quartier du Tubo, au cœur de la vieille ville est l’un des principaux points de rencontre des autochtones. Mais, c’est encore un passage obligé pour les visiteurs. Ils sont les bienvenus.



Un rendez-vous à ne pas manquer !