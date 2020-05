Espagne : un été sinistré avec une fréquentation divisée par deux

"L'Espagne a été le troisième pays le plus visité au monde l'année dernière, accueillant 83,7 millions de touristes internationaux.



Selon GlobalData, ce nombre va chuter de façon spectaculaire pour atteindre 50,2 millions de touristes en 2020.



Cette baisse met en évidence l'impact dévastateur de COVID-19 sur le tourisme espagnol et sur l'économie espagnole en général.



"Il y a de nombreux facteurs que l'Espagne ne peut pas contrôler. Par exemple, les fonctionnaires britanniques ont suggéré des mesures potentielles telles que tous les ressortissants qui ont été à l'étranger doivent s'isoler pendant deux semaines à leur retour.



Ces mesures auront un impact significatif sur la façon dont les touristes britanniques voyagent à l'étranger, ce qui aura un effet d'entraînement sur la rapidité avec laquelle l'industrie touristique espagnole pourra se rétablir - puisque 23,7 % des visiteurs espagnols en 2019 provenaient du Royaume-Uni, qui est le plus grand marché entrant de l'Espagne.