Esteem : Timothée de Courcy, un hôtelier très engagé

Première étape, l'achat de chambres de bonnes dans deux belles adresses parisiennes. Ces chambres, il les a regroupées et transformées en petits appartements sympathiques, se passionnant pour leur décoration.



Il les ensuite mis en location, accompagnés de services hôteliers. Une vraie originalité, un vrai " plus " aussi. C'était en 2008, l'année de la création de Airbnb.



"Cela a très bien marché" , se souvient Timothée de Courcy qui a, ensuite, transformé un immeuble de bureaux du XIVe arrondissement de Paris en hôtel. Un deuxième puis un troisième hôtel se sont, très vite, ajoutés.



"Rapidement , se souvient-il, je me suis rendu compte que si les employés de l'hôtellerie étaient très dévoués au service des clients, ils étaient aussi assez mal payés et avaient des conditions de vie et de travail souvent difficiles. Il y avait là une incohérence et un manque de considération humaine qui me gênait".



Cette question n'a pas cessé de le "titiller" . En même temps, reconnaît-il avec franchise, "il fallait que je trouve des investisseurs, que mes projets avancent, que je développe mon affaire" .



Ce qu'il a fait, d'ailleurs, avec succès, jusqu'au "choc du Covid" : il a alors dû fermer ses trois hôtels. "Les femmes de ménage étaient en pleurs sur le trottoir. C'est le pire souvenir de ma vie" , insiste-t-il. " A l'époque, j'avais la responsablité de 35 salariés. J'en ai une cinquantaine, aujourd'hui".



Pendant le premier confinement, les moyens de transports faisant souvent défaut, il a hébergé gratuitement dans son hôtel du XIVe arrondissement de Paris le personnel soignant de l'hôpital Saint-Joseph -tout proche- pour qu'il puisse continuer à travailler.



"Cela a duré six semaines. J'ai fait appel à mes collaborateurs. Beaucoup sont venus donner un coup de main bénévolement" , se souvient-il.



Dans ce contexte hors norme, le dépôt de bilan menaçait l'entreprise de Timothée de Courcy. Pour y échapper, il a dû se battre avec l'administration, les banques, les actionnaires, les bailleurs jusqu'à la mise en place d'une procédure de sauvegarde salvatrice. Heureusement, le Covid a fini par s' éloigner et l'activité a repris.