Et si Etats-Unis rimait avec gastronomie ?

Brand USA s’allie avec United Airlines et leurs partenaires Capital Regions USA, Choose Chicago et Visit Las Vegas pour célébrer la Saint Valentin comme il se doit.Agents de voyages amoureux des Etats-Unis, vous êtes invités à participer à un jeu du speed dating qui mettra à l’honneur votre créativité et vos connaissances de la multi-destination. Et parce que le thème cette année correspond aux années 1920, on vous attend avec vos plus belles plumes ou chapeaux. Inscrivez-vous à la soirée USA Valentine’s Day du mardi 11 février 2020 en cliquant ici (sous réserve de confirmation, nombre de places limité).