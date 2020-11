Et si la reprise passait par le voyage à la carte ?

Dans le but de répondre à ses attentes, EURAM, connu pour être un des pionniers du tourisme à la carte a concentré ses efforts, ces dernières années, sur une plateforme innovante et collaborative appelée « Planisto Travel Platform ». Déjà lauréate de 2 prix de l’innovation, elle facilite fortement la conception des séjours sur mesure.

Plus d’une vingtaine d’utilisateurs entre la France, les Pays-Bas et la Belgique l’ont adopté et ce n’est que le début !