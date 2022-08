Etats-Unis : au Nevada, Reno, arty et vintage

Voyage au Nevada aux Etats-Unis et plus particulièrement à Reno. La troisième ville de l’Etat ouest américain mélange allégrement les codes design et old fashion. D’un côté, des motels et des casinos défraichis des années soixante. De l’autre, des fresques de street art modernes et l’industrie des blockchains. La « plus grande petite ville du monde », selon son célèbre slogan, détonne.

Rédigé par Jean-François RUST le Lundi 29 Août 2022



Reno, 250 000 habitants, n’est ni la ville la plus connue du Nevada (Las Vegas prend toute la lumière), ni même la capitale de l’Etat (un rôle dévolu à « l’inconnue » Carson City).



C’est pourtant ici qu’une partie de l’avenir économique du Nevada se joue. « The Biggest Little City in the World », célèbre slogan visible sur deux grandes arches routières dans downtown, cache le meilleur de la technologie américaine. A plus de 1 300 m d’altitude, sur un plateau entouré de montagnes aux versants jaunis, son parc high tech Tahoe Reno Industrial Center, future Silicon Valley des blockchains, héberge déjà Panasonic, Google, Tesla… Ou comment une cité peut être à la fois nostalgique et tournée vers l’avenir., 250 000 habitants, n’est ni la ville la plus connue du(Las Vegas prend toute la lumière), ni même la capitale de l’Etat (un rôle dévolu à « l’inconnue » Carson City).C’est pourtant ici qu’une partie de l’avenir économique du Nevada se joue. «», célèbre slogan visible sur deux grandes arches routières dans downtown, cache le meilleur de la technologie américaine. A plus de 1 300 m d’altitude, sur un plateau entouré de montagnes aux versants jaunis, son parc high tech Tahoe Reno Industrial Center, future Silicon Valley des blockchains, héberge déjà Panasonic, Google, Tesla…

Des talents locaux s’y expriment et le quartier attire aussi des artistes nationaux et internationaux. Chaque deuxième samedi du mois, une visite guidée emmène les touristes découvrir les plus belles représentations de murals.



Un itinéraire à la rencontre de près de 100 œuvres, téléchargeable sur le site artspotreno.com. L’un des « grafs » les plus expressifs et colorés se trouve sur l’avenue Plumas, à hauteur du magasin Fountain of Youth. Ce dynamisme techno est raccord avec une culture urbaine dynamique. Dans Midtown District, quartier résidentiel situé au-delà de la rivière Truckee (elle arrose la ville et fut à l’origine de sa fondation par les Indiens Washoes), s’immiscent entre de belles et vieilles maisons en bois à vérandas des œuvres de street art aux messages contemporains.Des talents locaux s’y expriment et le quartier attire aussi des artistes nationaux et internationaux. Chaque deuxième samedi du mois,Un itinéraire à la rencontre de près de 100 œuvres, téléchargeable sur le site artspotreno.com. L’un des « grafs » les plus expressifs et colorés se trouve sur l’avenue Plumas, à hauteur du magasin Fountain of Youth.

Installations du festival Burning Man Cet art se double « d’installations » permanentes ou temporaires et d’événements. La ville accueille ainsi des œuvres éphémères du célèbre festival Burning Man. Chaque année en août, près de Gerlach, en plein désert du Nevada, des milliers de personnes se retrouvent pour communier avec la nature et le cosmos.



A cette occasion, des œuvres d’art sont réalisées. Elles n’ont pas vocation à durer mais certaines sont récupérées et exposées à Reno.



On peut les voir dans Downtown, tel l’imposant « Space Whale », sur South Virginia street. Autre opportunité artistique : la visite du Nevada Museum of Arts. Il présente plus de 2 000 œuvres du 19ème au 21ème s.



Citons encore les nombreuses galeries, qui ouvrent leurs ateliers au public chaque premier jeudi du mois, et la tenue en juin, de l’événement Artown.

Motels fanés… Les trekkeurs urbains apprécieront les vestiges décadents des sixties autant que ces élans artistiques résolument design. On s’explique.



Las Vegas tout puissant a donné des idées à Reno. La ville s’est vu un temps capitale-bis de la roulette et des machines à sous, en version populaire. Hormis le brillant complexe The Row, avec trois hôtels et un méga casino moderne, les rues de downtown sont jalonnées de salles de jeu fanées, fréquentées par une clientèle nostalgique des années 1950-1960.



Et quoi de mieux que des motels modestes au cœur de la ville pour retenir, à l’époque, ces joueurs peu fortunés ?

Flamingo Motel, Best Bet Motel, Time Zone Motel… Un tour pédestre dans les rues en damier Center street, Lake street, Sixth street ou Fifth street donne un bel aperçu de ces hébergements aux enseignes de guingois et aux néons fatigués, peintures de façade usées et réceptions d’un autre âge.



Le Flamingo Motel vante toujours sa vieille piscine chauffée, le Best Bet Motel a rajouté « WiFi » sur son vieux portique d’enseigne et le Time Zone Motel affiche sur sa façade son nom en lettres capitales, illustré par une représentation XL et datée de la carte des Etats-Unis.



L’ensemble dégage une agréable impression désuète, au point qu’on ne serait pas surpris de voir sur les parkings de ces motels une ou deux Ford d’après-guerre.

Musée de l’automobile Pour enfoncer le clou, Reno abrite aussi l’un des 10 plus importants musées nationaux automobiles. La collection accumulée par un richissime et excentrique américain, également patron de casinos (William F. Harrah), regroupe plus de 200 véhicules.



Ils balayent l’histoire de l’industrie automobile, depuis les modèles conçus dès l’origine du moteur à explosion jusqu’aux prototypes détenteurs d’anciens records du monde de vitesse terrestre.



Buick, Oldsmobile, Bentley, Lincoln, Ford… : gloire soit rendue à l’auto US vintage ! Reno respire autant le passé que l’avenir.

Pratique



Le printemps, l’été et l’automne sont parfaits pour découvrir Reno. La ville jouit d’un climat d’altitude agréable et souvent ensoleillé.



Décalage horaire : - 9h.



Hôtel : The Row. Ce méga complexe de loisirs avec casino dispose de trois hôtels proposant chacun des centaines de chambres et suites. Au choix : Eldorado, Silver Legacy ou Circus Circus. 25 restaurants, 22 bars et lounge, 11 nightspots et un spa au Silver Legacy. Office de Tourisme du Nevada. travelnevada.fr Le printemps, l’été et l’automne sont parfaits pour découvrir Reno. La ville jouit d’un climat d’altitude agréable et souvent ensoleillé.Décalage horaire : - 9h.The Row. Ce méga complexe de loisirs avec casino dispose de trois hôtels proposant chacun des centaines de chambres et suites. Au choix : Eldorado, Silver Legacy ou Circus Circus. 25 restaurants, 22 bars et lounge, 11 nightspots et un spa au Silver Legacy.

