Etats-Unis : wait and see, pas de déferlante du côté des résas...

TourMaG.com - Comment vous préparez-vous après ces annonces ?



Emmanuelle Legoff : Nous attendions avec impatience cette annonce depuis des mois. Il y a bien évidemment beaucoup d’impatience du côté de nos clients, mais également du côté de notre équipe.



Les aides au Canada et plus encore aux Etats-Unis n’ont pas du tout été les mêmes qu’en Europe, nous avons souffert financièrement.



Nous avons utilisé toutes les aides possibles mais nous avons fait des efforts financiers importants pour préserver une équipe prête à repartir quand les voyages reprendraient. Tous les salaires ont été bien réduits pendant toute la pandémie et nous avons malheureusement dû laisser partir des collaborateurs de qualité, c’est difficile !



Notre équipe a été exceptionnelle, ils ont tous fait des sacrifices et se sont réinventés pour rester dans cette industrie qui les passionne et continuer l’aventure avec nous.



A ce jour nous avons (hors guides) une équipe remarquable de 32 professionnels, prête à organiser au mieux les voyages à venir. Nous demandons à l’ensemble des guides et chauffeurs d’être vaccinés pour travailler avec nous aux USA comme au Canada.



TourMaG.com - Toutes les modalités n’ont pas été dévoilées, notamment la date précise de l'ouverture des frontières. Avez-vous davantage d’informations ?



Emmanuelle Legoff : On aimerait vous dire oui ! Mais malheureusement nous n’avons pas d’accès direct à la Maison Blanche.



Nous sommes membres de plusieurs organisations et tout le monde a les mêmes informations à ce stade.



Au moins pour le Canada c’est clair car déjà ouvert aux Européens, alors que les USA annoncent début novembre (sans date exacte à ce stade mais ça ne saurait tarder).



De même, nous ne connaissons pas encore l’âge minimum pour la vaccination, ce que l’on sait c’est qu’il y aura des exceptions pour les enfants qui ne sont pas éligibles par exemple.



Les vaccins qui seront autorisés avec certitude sont Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen (Johnson & Johnson). Le vaccin AstraZeneca est accepté pour le Canada et bien que l’information ne soit pas encore officielle, il apparait clair que ce dernier sera également accepté pour les USA.



Un test négatif de moins de 3 jours sera nécessaire. Il est vraisemblable que le seul test accepté sera le PCR aux USA - ce qui est déjà le cas au Canada mais cela reste à confirmer.



Pour le voyage de groupes, il est important de préciser qu’à ce jour au Canada les cars sont limités à 39 passagers + guide. Pour les USA il n’y a pas de limite annoncée.



Un certain nombre de visites et prestations nécessiteront preuve de vaccination ou masques. Les masques sont notamment obligatoires à l’intérieur de tous les sites fédéraux aux USA.



Pour le Canada, il est demandé de télécharger l’application ArriveCan et de renseigner 3 jours avant l’arrivée. Une fois sur place, les clients doivent être munis de leur preuve papier de double vaccination impérative et respecter les règles sanitaires locales qui peuvent varier selon les provinces tout comme elles varient selon les états aux Etats-Unis.



TourMaG.com - Avez-vous ou allez-vous reprendre contact avec agences et TO sur le marché français ?



Emmanuelle Legoff : Nous sommes restés au contact avec nos clients durant toute la pandémie. C’est primordial pour le moral de chacun !



Nous serons présents à l’IFTM, malgré l’absence des Etats-Unis et du Canada qui ont annulé leur présence.



TourMaG.com - Comment voyez-vous cette reprise ?



Emmanuelle Legoff : Il est certain que les USA et le Canada sont en bonne position. La vaccination importante de la population et le système sanitaire de qualité en cas de problème rassurent les voyageurs.



Les programmations des TO pour 2022 sont quasiment les mêmes qu’en pré-Covid donc c’est très encourageant.



Nous espérons une reprise de manière aussi complète que possible. Nous sommes prêts à revenir à des volumes pré-pandémie en 2022 mais nous nous attendons tout de même à une reprise progressive.



Nous avons aussi pris le temps de développer de nouveaux produits, nous espérons donc que ces derniers trouvent leur place sur le marché.



TourMaG.com - Quel est le bilan de votre côté, êtes-vous prêts à repartir ?



Emmanuelle Legoff : Le bilan est bien évidemment difficile après 18 mois de non-activité.



Les prestataires ont retenu des déposits importants au printemps 2020 suite aux annulations, mais nous allons pouvoir les utiliser pour les groupes reprogrammés.



Nous avons gardé contact avec un grand nombre de nos fournisseurs durant cette période difficile, la grande majorité d’entre eux a survécu avec le boom des voyages domestiques. Par exemple, Yellowstone a enregistré 921 800 visites récréatives en août, un nombre record !



Il est certain qu’à la sortie de cette crise, notre trésorerie est très limitée et que nous ne serons pas en mesure d’avancer la trésorerie pour les voyages. Il semble clair, sur nos destinations en tout cas, que le prépaiement va être indispensable.



A côté de cela, Go West Tours est solide, nous fêterons nos 30 ans à l’automne 2022. Nous avons vécu le 11 septembre 2001 et les 2-3 années difficiles qui ont suivi.



Nous sommes propriétaires de nos bureaux à San Francisco. Notre équipe est totalement prête à reprendre l’activité et nous avons hâte de voir repartir sur la route notamment les clients qui nous ont fait confiance en reportant leurs voyages, 2 fois, 3 fois voire plus.



TourMaG.com - Est-ce que les prestataires sur place seront aussi prêts pour cette reprise ?



Emmanuelle Legoff : Nous avons accueilli notre premier groupe européen le 13 septembre au Canada et opérons ce mois-ci des circuits européens au Canada et des circuits d’américains aux USA.



Clairement c’est beaucoup de travail car les règles varient d’un prestataire à l’autre.



Certaines prestations se sont avérées impossible, mais pour l’essentiel les circuits se déroulent bien et les clients sont très satisfaits. Nous sommes prêts pour une belle année 2022 !