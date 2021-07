Eté 2021 : CroisiEurope met le Douro et le Danube à l’honneur

Avec le retour des beaux jours, découvrez nos nouveaux itinéraires sur le Douro et le Danube.

Rédigé par CroisiEurope le Lundi 5 Juillet 2021

Grande reprise des croisières sur le Danube Beau Danube bleu est à nouveau ouvert au tourisme.



L’Autriche, la Hongrie et la Slovaquie ont enfin levé les restrictions autour de leurs frontières et nos bateaux peuvent à nouveau reprendre leur navigation ! Notre flotte est prête et notre protocole sanitaire, certifié par le bureau Veritas, est en place afin d’accueillir vos clients dans les meilleures conditions en toute sécurité.



Deuxième plus long fleuve d’Europe, le Europe Centrale. Son surnom est d’ailleurs inspiré de la célèbre valse viennoise de Johann Strauss. Pour découvrir tous les secrets du Danube, CroisiEurope met en œuvre son savoir-faire unique et propose un programme riche en culture et en dépaysement.



Afin de célébrer cette reprise, faites bénéficier à vos clients de notre offre 45 ans (45% de réduction pour la 2e personne) sur une sélection de dates.

Une sélection d’offres sur le Douro La reprise tant attendue est enfin arrivée, et quel plaisir pour nous de retrouver les passagers à bord de nos bateaux.



Le Douro a été le premier fleuve à réouvrir à la navigation. Quel plaisir de retrouver vos clients à bord de notre flotte de navires 5 ancres. Nous sommes tellement heureux de pouvoir naviguer à nouveau et reprendre le large !



Retrouvez en vidéo ce départ rempli de joie et d’émotion :



A l’occasion de cette reprise, CroisiEurope met en place des offres exceptionnelles sur une sélection de départs cet été :



Vos clients voyagent seuls ? : Le supplément cabine individuel est OFFERT sur une sélection de croisières ou de départs tout au long de l’été.



Vos clients voyagent avec des enfants ? : Découvrez notre sélection de croisières gratuites jusqu’à 16 ans.



Vos clients voyagent en couple ? : A l’occasion de nos 45 ans, nous offrons 45% de remise pour le second passager sur une sélection de croisières.



Découvrez les offres du moment ● Surclassement pont offert sur une sélection de dates

● Conditions de réservation assouplies

● Sécurité et sérénité à bord : des règles sanitaires renforcées

● Des destinations de proximité

● Un tourisme vertueux au plus près de la nature et de la culture à bord de bateaux à taille humaine



Contacts



Telephone : 0 826 101 234



Site web : https://pro.croisieurope.com



CroisiEurope, leader Européen de la croisière fluviale propose des croisières sur les canaux, fleuves et mers en France et dans le Monde à bord de bateaux à taille humaine. Avec plus de 45 années d’expérience, la compagnie possède aujourd’hui une flotte de 56 navires à taille humaine.0 826 101 234

