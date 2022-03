Appli mobile TourMaG



Etihad Airways : Bienvenue dans un monde de choix

Bienvenue chez Etihad Airways. Depuis Abu Dhabi, nous desservons plus de 60 destinations au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, en Asie, en Australie et en Amérique du Nord. Avec nos partenaires, notre réseau offre un accès à des centaines de destinations internationales en une seule réservation.

Rédigé par Etihad Airways le Mercredi 9 Mars 2022

Bonne nouvelle ! Voyagez plus facilement avec Etihad

Depuis le 28 Mars 2022, les passagers entièrement vaccinés n'ont plus besoin de test PCR pour voyager avec Etihad (sauf si un test est requis par le pays de destination finale).



Pour les passagers se rendant à Abu Dhabi, la quarantaine, les règles de la liste verte et le contrôle aux frontières entre Dubaï et Abu Dhabi ont tous été supprimés.



Ci-dessous un résumé des changements et de ce qu'ils signifient pour vos clients.



Si la destination finale est Abu Dhabi :



Pas de test PCR pour monter à bord d’Etihad dans les cas suivants :



• Tous les enfants de moins de 16 ans.

• Tous les voyageurs entièrement vaccinés (selon la liste des vaccins approuvés).

• Toute personne avec un certificat de rétablissement COVID-19 de moins de 30 jours.



Attention : Le certificat de vaccination ou de rétablissement doit obligatoirement contenir un QR code. Dans le cas contraire, conformément aux exigences gouvernementales, les passagers devront au préalable passer un test PCR pour monter à bord.



Passagers non-vaccinés à destination d’Abu Dhabi :



• Ils doivent effectuer un test PCR dans les 48h avant le départ.

• Toute personne, sans certificat de vaccination valide et contenant un QR code, devra également réaliser un test PCR dans les 48h avant le départ.

• Pas de quarantaine.

• Les enfants de moins de 16 ans sont exemptés de test PCR.



A l’arrivée à Abu Dhabi :



Tous les passagers doivent effectuer un test PCR gratuit à l'aéroport d'Abu Dhabi, quel que soit leur statut vaccinal. Les enfants de moins de 16 ans sont exemptés. Les résultats sont délivrés en quelques heures et les passagers peuvent les attendre sur leur lieu de résidence.



Passagers en transit à Abu Dhabi :



• Aucun test ou certificat de vaccination n'est requis pour les passagers en transit - à moins que cela ne soit nécessaire pour leur destination finale.

• Ils peuvent ne pas avoir besoin d'un QR code sur leurs certificats pour d'autres destinations.



Il est important que vos clients continuent de vérifier les exigences de test ou autres conditions d’entrée demandées par les autorités de leur destination finale. Pour les y aider, ils peuvent se renseigner sur les dernières réglementations de voyage sur

Nice et Zanzibar au programme cet été ! Avec Etihad Airways, vos voyageurs vont pouvoir découvrir de nouvelles destinations cet été avec le retour de routes saisonnières populaires !



Du 15 Juin au 18 Septembre 2022, nous assurerons un service bi hebdomadaire au départ de Nice les mercredis et dimanches en Boeing 787, l'un des avions les plus économes en carburant au monde.



Enfin, à compter du 17 Juin 2022, Etihad Airways lancera la desserte saisonnière de Zanzibar à raison de 3 vols par semaine.



Il est temps de visiter Singapour !



Pour plus de détails, y compris savoir comment les passagers peuvent faire une demande de voyage VTL, visitez

Le Stop-Over à Abu Dhabi n’a jamais été aussi facile



Qu’il s’agisse d’une courte escapade ou d’un séjour plus long, une escale à Abu Dhabi promet une aventure sans fin et un accueil aussi chaud que le temps.



Nos offres Stop-over



Etihad Airways propose le choix entre deux offres Stop-over pour vos clients.



• ‘Best of Abu Dhabi’ : jusqu’à 40% de réduction sur les hôtels les plus exclusifs d’Abu Dhabi pour un maximum de six nuits.

• ‘Stop-over on us’ : Choisissez une escale gratuite d’une ou deux nuits dans une sélection d’hôtels 3* et 4*.



Pour plus d’informations,

