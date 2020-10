Etihad Airways propose des tests PCR inclus dans le prix au départ d'Abu Dhabi

Etihad Airways pousse encore plus loin les partenariat avec les laboratoires.



En effet du 1er octobre au 31 décembre 2020, la compagnie propose des tests PCR inclus dans le prix du billet d'avion pour ses clients réservés sur les vols au départ de l'aéroport international d'Abou Dhabi, à l’exception des vols à destination de la Chine.



Elle s'est associée à Life Medical Diagnostic Center (Life Dx) pour offrir des tests entre 48 et 96 heures avant le départ, dans son réseau d’établissements de collecte aux EAU.



Les voyageurs voyageant en classes First ou Business auront également la possibilité d'effectuer les tests à leur domicile. Le processus simple et rapide peut être réservé directement avec Life Dx.