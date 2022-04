Europe du Nord : MSC Croisières va brancher ses navires à quai dès l'été 2022

garantissant une réduction des oxydes de soufre de 98%.



D'ici la fin de 2022, les cinq navires les plus récents seront équipés de systèmes de réduction catalytique sélective, qui convertissent les oxydes d'azote en azote et en eau inoffensifs

Ceux-ci permettront une étude plus approfondie sur les piles à combustible, les navires à hydrogène et d'autres technologies émergentes qui offrent le potentiel de permettre des navires à émissions nettes nulles.



L'ambition de la Société est d'étudier et de tester de plus en plus ces solutions potentielles à travers des programmes de construction neuve et de rénovation, d'accélérer leur développement, de les aider à atteindre leur maturité et de les déployer sur l'ensemble de notre flotte

Mais le Groupe ne se cantonne pas à l'alimentation à quai.Par exemple, 14 des navires de MSC Croisières ont été équipés de, "".Les, actuellement en construction et dont la livraison est prévue respectivement en 2022 et 2023, seront les premiers navires de MSC CroisièresLe MSC World Europa sera également le premier navire de croisière à déployer la technologie des, conçue pour générer de l'électricité de 20 à 30% plus efficacement grâce à un processus électrochimique sans combustion lors de l'utilisation du GNL par rapport à la propulsion marine traditionnelle à combustion et aux moteurs auxiliaires.En outre, la Division Croisière du Groupe MSC a initié divers partenariats avec des chantiers navals, des fournisseurs d'énergie, des sociétés d'infrastructure, des développeurs de technologies et des institutions académiques.", conclut la compagnie.