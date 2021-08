Evadez-vous dans les îles grecques avec Costa Croisières !

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Avec les plus belles îles de la Méditerranée et des vestiges antiques splendides, la Grèce est une destination unique en son genre. Pour découvrir aux mieux les îles grecques, rien de tel qu’une croisière pour les explorer ! Voici un condensé de ce qui vous attend dans une croisière Costa en Grèce.

Rédigé par Saliha Hadj-Djilani [Contenu sponsorisé] le Lundi 2 Août 2021

Athènes



Athènes est riche de merveilles antiques mondialement connues : l'Acropole, le Théâtre de Dionysos, la ville haute et les vestiges du Parthénon, le temple de Zeus Olympien... Vous pourrez aussi vous promener dans le cœur du centre historique d'Athènes, le quartier de Plaka. Au pied de l’Acropole, vous allez adorer vous balader dans les ruelles étroites où se trouvent de nombreux restaurants, boutiques d’artisans sans oublier les belles églises byzantines. Avant de commencer votre croisière iles grecques , vous découvrirez l’incontournable capitale grecque.Athènes est riche de merveilles antiques mondialement connues : l'Acropole, le Théâtre de Dionysos, la ville haute et les vestiges du Parthénon, le temple de Zeus Olympien... Vous pourrez aussi vous promener dans le cœur du centre historique d'Athènes, le quartier de Plaka. Au pied de l’Acropole, vous allez adorer vous balader dans les ruelles étroites où se trouvent de nombreux restaurants, boutiques d’artisans sans oublier les belles églises byzantines.

La Crète Votre croisière Costa vous emmènera bien entendu en Crète, la plus grande île de Grèce où la civilisation minoenne a prospéré.



En croisière en Crète, vous découvrirez ses quatre provinces, à commencer par Chanià (La Canée). Cette charmante ville respire tout le charme héritée de la domination vénitienne de l’île. Chanià est aussi une destination de prédilection pour les amateurs de belles plages, ils apprécieront notamment Elafonissi, une véritable oasis de sable clair et d’eaux limpides, chaudes et transparentes.



L'empreinte de la Serenissima est également présente à Héraklion à travers le château surplombant le port. Sur place, vous apprécierez le marché pittoresque de produits locaux et le superbe site archéologique du Palais de Knossos, la ville labyrinthique du roi minoen gardée par le célèbre Minotaure. Cependant, la collection la plus riche de vestiges minoens se trouve au Musée Archéologique d’Héraklion.



Une croisière en Crète est aussi l'occasion d'explorer les beaux paysages naturels de l’île. Principalement montagneuse, la Crète possède des gorges impressionnantes mais aussi des plages de rêve, comme sur la baie de Balos.

Mykonos Mykonos est l’île mythique et festive de l’archipel des Cyclades. Après avoir accosté dans le port de Mykonos, vous profiterez des nombreuses criques et des plages de sable de cette île magnifique. Vous y découvrirez notamment la plage paradisiaque de Paradise Beach, tandis que le soir vous vous laisserez emporter par le rythme de cette île jeune et cosmopolite. Le quartier du port, le Kastro, vous charmera avec ses jolies ruelles, boutiques et trattorias... Profitez de cette escale à Mykonos pour faire une agréable promenade dans ce dédale de ruelles et d’allées où vous découvrirez la beauté de l’architecture de la ville aux petites maisons blanches à volets aux volets bleus.



À ne pas manquer également pendant vos vacances à Mykonos : les moulins de Mykonos, la plage de Platys Gialos, l’île de Délos.

Corfou Au cours de votre croisière Costa, vous arriverez au port de Corfou, le Neo Limani, qui est situé à quelques minutes à pied du centre-ville. L’île de Corfou doit une grande partie de son charme à sa merveilleuse vieille ville qui est vraiment très pittoresque avec ses ruelles pavées, ses cafés, ses boutiques. Un labyrinthe où vous allez aimer vous perdre et qui restera un souvenir indélébile de votre croisière à Corfou. À partir de la vieille ville, vous pourrez aller explorer le quartier De Campiello à l’important héritage architectural vénitien. Dans ce quartier, ne manquez pas de faire une excursion à la splendide forteresse du XVIe siècle qui se dresse sur un éperon rocheux surplombant la mer. Terminez votre visite de l’île en immersion totale dans le cadre verdoyant de la ville entre oliviers, orangers et cyprès.



À ne pas manquer pendant vos vacances à Corfou : les magnifiques grottes de Paleokastrítsa, le palais de Sissi l’impératrice d’Autriche, la plage de galets de Barbati.

Santorin C’est l'île la plus méridionale de l’archipel des Cyclades. Vous y découvrirez une mer d'un bleu profond, surplombée de falaises à couper le souffle. Les paysages de Santorin sont inoubliables et le patrimoine archéologique est inestimable. Le contraste entre les eaux turquoise des plages et le blanc des villages situés en haut des falaises est une expérience véritablement exceptionnelle.



Profitez au maximum de votre séjour à Santorin en vous rendant sur les plages de formation volcanique. Leur couleur noire les rend véritablement spectaculaires. Les amateurs d’archéologie ne doivent pas manquer l’opportunité de visiter Akrotiri. Les fouilles ont mis à jour des vestiges minoens et une ville qui remonte à la civilisation des Cyclades. Lors de l’escale à Santorin, ne manquez pas de faire une excursion dans le village magique d’Oia, ou dans les ruines d’Akotiri. Une balade sur les pentes du volcan de Santorin est aussi à faire si vous aimez la marche.

Lu 433 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Visite des calanques de Marseille à Cassis en bateau avec baignade Road trip en Guadeloupe : quelles précautions prendre et quels sont les incontournables à visiter ?