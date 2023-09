Evènements de la rentrée pour CREATIVE TOURS Chypre

Notez qu’un apéritif est organisé par Réceptifs Leader sur leur stand, mettant en avant Chypre et l’Inde ( nous informer au préalable de votre présence ).



Vous pourrez notamment consulter notre nouvelle brochure groupes 2024, fraichement finalisée, avec comme toujours la production hôtels, les offres aériennes, les excursions, les circuits groupes et Creative DMC. Ainsi de nouveaux partenariats sont intégrés mais aussi les dates et tarifs des sièges aériens sur Transavia, spécialement négocié par notre directeur pour cette seconde année de mise en place (vols entre le 06 Avril et le 02 Novembre 2024).



Venez nous rencontrer pour découvrir cette belle ile millénaire, au patrimoine exceptionnel que ce soit par ses monuments, ses paysages entre mer et montagne, ses villages traditionnels ou encore sa culture et gastronomie. L’équipe sera ravie de vous présenter cela et répondre à vos questions et demande de production.