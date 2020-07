Event’Com voyages Votre DMC en Corse

EVENT’COM VOYAGES, est une agence DMC/réceptive et Corse, est un créateur de voyages unique et sur mesure qui vous assiste dans l’organisation de tous vos événements d’entreprises en Corse. Dans l’alchimie complexe qui mène à la réussite d’un séminaire, d’une convention ou d’un congrès, notre expérience conciliée à la parfaite connaissance de la région et des meilleures prestataires seront les facteurs clef de votre succès. Quels que soient vos besoins nous avons sélectionné pour vous les idées, les sites, les thèmes et les animations les mieux adaptés à vos attentes.



Dénomination :

EVENT’COM VOYAGES



Date de création :

2014



Garantie :

Groupama/Hiscok



Immatriculation :

IM02A140001



Event’Com voyages est une agence spécialisée dans l’organisation d’évènements, séjours incentive, séminaires, congrès. Crée en 2014 par 2 associés : Carlo Ferreira Président et propriétaire de l’agence Event’Com, spécialisée depuis plus de 20 ans dans la gestion d’événements, congrès, organisation de salons, studio de création web et publicité et Jean-Marc Hubert, directeur et propriétaire d’agences DMC depuis 1994, avant un passage par les compagnies aériennes d’affaires ils ont décidé de réunir leurs compétences au sein d’Event’Com Voyages habilité à offrir une palette de prestations variées et diversifiées et d’avoir un seul interlocuteur.

Cette année en complément de nos activités, nous avons mis en place un service groupe « loisirs » et proposons des séjours individuels sur mesure sur les bases de nos prestations incentives..



Basée à Ajaccio, nous couvrons toutes les micros-régions de Corse et la Sardaigne en complément de séjours.

Dans notre palette nous pouvons mettre à disposition : location de chapiteaux (plus de 2000 M2), construire un site internet pour le suivi de vos événements et un service audiovisuel (photographe, vidéo, prises de vues aériennes et drone) pour illustrer vos voyages, séminaires et congrès.



Notre implantation locale, notre excellente connaissance des «must» de la région, Nos coups de cœur pour vous aider à choisir les activités, hôtels, restaurants et lieux privatisables les mieux adaptés à votre événement, Nos négociations tarifaires et notre collaboration au quotidien avec nos partenaires locaux qui partagent nos valeurs du service client, L’expérience de notre équipe dans l’organisation d’événements d’entreprise depuis plusieurs années, La disponibilité, avant et pendant l’événement, d’un chef de projet unique basé sur place pour garantir un déroulement parfait de votre événement, Nos garanties professionnelles nécessaires pour un séjour en toute sécurité : Immatriculation Atout France, garantie financière, assurance responsabilité civile professionnelle.

DMC généraliste avec une connaissance du terrain depuis 30 ans, une sélection rigoureuse de nos prestataires avec étude des assurances et divers diplômes,



Nous sommes propriétaire de la majorité de notre matériel



Event’Com Voyages s’est plus particulièrement orienté vers trois « niches » pour se différencier :

1°) Circuits oenotouristiques en journée et circuits encadrés par des sommeliers,

2°) Organisation et gestion de petits groupes, Comité de Direction avec des programmes exclusifs, des petits hôtels privatisés, des activités exclusives…. Du sur mesure



Le petit plus



Affrètement de vols privés ou/et charter



En famille

Groupes

Incentive

En solo

entreprises / agences spécialisées

Mice

Agences pour groupes loisirs

Agence de com

Accueil

Assistance

Circuit

Conciergerie

Conférences

Congrès

Eco-responsable

Hébergement

Luxe

Médical

Meeting

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

VTC

Affrètement avions et hélicoptères

Aventure

Découverte

Equitation

Gastronomie

Golf

Navigation

Œnologie

Photographie

Plongée

Rafting

Randonnée

Raquettes

Safari

Ski

Snorkeling

Spirituel

Sport

Surf

Vélo

Vidéo

Voyage de noces

Yoga

Survol en hélicoptère

Pilotage avions et hélicoptères de tourisme

Jet ski

Chasse au trésor



Nos exemples sont des opérations déjà organisées.

• AVENTURE EN CORSE



Dans ce type d’opération l’espace est vaste et ce type de programme ne peut être monté qu’après un cahier des charges détaillé et un entretien avec votre chef de projet

Arrivée à l’aéroport d’Ajaccio, accueil et transfert à la gare d’Ajaccio. Embarquement à bord du train régional direction Corté.



Hébergement dans un hôtel de la ville ou alentours

Jour 2 : Départ de l’hôtel avec votre guide pour une journée de rando/découverte sur le fameux GR20, déjeuner sous forme de pique nique, puis arrivée dans l’après midi dans un refuge du parc régional pour le dîner et la nuitée.

Jour 3 : Départ avec votre guide direction les lacs de montagne, déjeuner sous forme de pique nique, retour vers un hôtel en fin d’après midi en VTT.

Jour 4 : Après le petit déjeuner, récupération du groupe et retour vers Ajaccio en véhicules 4x4. Fin d’après-midi dépose à l’aéroport.



Ce programme sous forme de synoptique est adaptable à vos contraintes, forme physique des participants, durée souhaitée du séjour

• VISITE DES VIGNOBLES DU PRUNELLI



A quelques kilomètres d’Ajaccio, Le Clos Capitoro, Le Clos Ornasca, L’ancien Domaine de Paviglia et le Domaine de Pietrella étendent leurs vignes sous un soleil généreux, caressés par la fraîcheur apportée par la mer et la montagne.

Nous vous proposons au cours d’une demi-journée ou d’une journée de parcourir ces vignobles en VTT ou Fat Bike, à la rencontre des vignerons, accompagné d’un guide et d’un sommelier.

Après un transfert, nous arriverons sur les hauteurs du domaine du Clos Capitoro, petit briefing avec votre moniteur/accompagnateur et notre sommelier conseil, puis départ à travers le vignoble.

Des arrêts sont prévus pour la visite des caves, rencontre avec le vigneron et dégustation des différentes cuvées.



Pour votre déjeuner : Paniers repas, chez le vigneron ou dans le vignoble



Après déjeuner, nous vous proposerons quelques jeux autour du vin et des vignobles avant de repartir pour votre hôtel en bus ou en hélicoptère.

Les circuits sont adaptables à chaque région de Corse

• BIVOUAC DE LUXE



Un lieu d’exception, situé sur la rive sud du golfe d’Ajaccio et accessible uniquement par les pistes ou par les airs. Sur place, vous y trouverez 2 plages, un restaurant, un bar plage, plusieurs espaces détente avec jacuzzi ou piscines individuelles. Côté hébergement 35 tentes aménageables en occupation single, doubles triple ou quadruples. Chaque tente dispose d’un lit, literie, linge de toilette. L’espace bivouac dispose de douches, WC

Dans ce paradis, loin des sentiers touristiques corses, nous vous organiserons vos activités sportives ou de découvertes, réunions, soirées.

Ce domaine de 120 hectares peut accueillir jusqu’à 170 Personnes.

Les programmes ce font sur mesure après l’étude d’un cahier des charges et un entretien avec votre chef de projet.



Horaires : 09:00 à 12:30 et 14:00 à 18:00 et H24 en opération

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Italien



Vos contacts :

Jean-Marc HUBERT

Directeur

info@eventcom.travel

Tel : +33 (0)4 95 73 24 07

Mobile : +33 (0)6 20 77 25 87



Adresse postale : Pôle de Suartello II Route de Mezzavia – 20090 Ajaccio



Site web : www.eventcom.travel



