Excelys tours est une agence réceptive basée à Lyon et opérant sur le grand Arc Paris Lyon Provence.



Excelys Tours by Bleu Voyages



2009 pour Excelys Tours – 1968 pour Bleu Voyages



APST



IM038110038



Notre agence propose des programmes touristiques de 2H à Plusieurs jours, pour vivre des expériences, des rencontres et des séjours découverte.



Notre activité s’appuie sur des thématiques majeures comme la Gastronomie, l’Oeno-tourisme, les City Breaks, et les Tours séries pour les clients individuels.



Nous développons également une activité DMC vers les entreprises, avec l’offre de séjours séminaires et team-building au travers différentes régions de France, dont en premier lieu la région Auvergne Rhône Alpes qui représente un terrain de jeu complet sur les différentes prestations touristiques et Corporate.





Les atouts de notre agence résident avant tout dans notre philosophie de satisfaire nos clients.



Nous cherchons les prestations/Prestataires les plus adaptés à la demande, grâce notamment à notre carnet d’Adresses et une sélection pointue, liée à nos repérages et notre connaissance du Terrain.



Les axes déterminés sont en effet en rapport à nos sélections de prestataires, que nous testons régulièrement.

Nous suivons les missions et services au fur et à mesure, afin de vérifier la satisfaction des clients.

Nous sommes issus de la région et avons une vraie connaissance des zones que nous proposons.



Notre appartenance au groupe Bleu Voyages, solidement implanté en région Rhône Alpes, nous apporte une sérénité financière. Pour autant nous ne sommes liés à aucun réseau et pouvons proposer tous les produits/prestataires possibles.



Enfin, notre réactivité pour être force de proposition sur nos diverses offres : transferts, séjours simples, excursions, tour- series, bons cadeaux, offres séminaires et team-building…



En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Incentive

Accueil

Autotour

Circuit

City-break

Conciergerie

Hébergement

Luxe

Médical

Mice

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

VTC

Aventure

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Golf

Œnologie

Randonnée

Raquettes

Spirituel

Sport

Voyage de noces

Yoga





• Lyon Panoramic Tour

Visite guidée Lyon avec 1 tasting/pause gourmande (poss. de passer sur un gourmet tour avec 3 tastings)

3H - 2 à 20 Pers. Prix à partir de 175,00 euros / pp (Base 2 Pers.)



• Côte Rôtie & Ermitage Auto-Tour

Circuit oenotouristique en Vallée du Rhône.

Les mêmes circuits sont possibles dans les régions viticoles en Auvergne Rhône Alpes et Bourgogne.

2J/1N - 2 à 12 Pers. Prix à partir de 280,00 euros / pp (base 2 pers.)



• Romance in Auvergne Rhône Alpes

Voyage de Noces pour des clients étrangers à la recherche d’originalité et prestations haut de gamme

ex. circuit de 7 à 10 Jours avec 3 ou 4 Hotels différents. Prix à définir



• Séjour Entreprise Team-building en Savoie

Généralement 2 ou 3 Jours avec séjour hôtel + activités team-building + soirée originale + transferts… possible sur toutes les régions de France. Prix à définir selon choix hôtellerie, Durée, nombre de pers. et prestations.





Horaires : 09h à 12h et 14h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol



Vos contacts :

Laurent PINON

Incoming Manager

france@excelystours.fr

Mobile : +33 (0)6 32 21 07 49 8



Adresse postale : 47 Rue Sala – 69002 LYON



Site web : www.excelystours.fr



