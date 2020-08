Exclusive Travel by Lou : raffinement et sur-mesure pour des escapades en Occitanie

Chuuuut… Les secrets ne se dévoilent pas mais se vivent et se ressentent, alors rejoignez-nous pour vivre des expériences exclusives au cœur de la région Occitanie 😉Tout ce que je peux vous dire, c’est que mon activité « chouchou » du moment, c’est une immersion dans un authentique mas provençal entouré de 3 hectares de plantes aromatiques.Une soirée d’échanges, une expérience de partage autour de la distillation, du parfum, des arômes et avant tout la rencontre avec un artiste passionné, enfant du pays.Cette expérience olfactive se prolonge autour d’une soirée pétanque et d’un apéritif dînatoire de produits du terroir. La promesse d’une expérience authentique et d’une rencontre unique.Une diversité de territoires, de cultures, d’activités et de patrimoines liée à des rencontres entre passionnés. En France, il ne s’agit pas uniquement de voyages, mais de ressentir et d’être immergé dans l’art de vivre à la française.La France regorge de collections secrètes qui ne demandent qu’à être vécues.