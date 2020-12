Exotismes part en campagne : plus de 200 spots sur LCI, France 5, TF1 séries, TV Breizh et UshuaiaTV

Pour accompagner la reprise des ventes des Caraïbes, Exotismes diffuse dès ce weekend et jusqu’à la fin de l’année un film publicitaire

de 15 sec, avec de superbes images de la République Dominicaine.



Le tout s'accompagne de la mise en avant d’un package tout compris avion + hôtel 5* (avec transferts et bagages inclus J) à un prix particulièrement attractif.



Le dispositif comprend la diffusion de plus de 200 spots sur : LCI, France 5, TF1 séries, TV Breizh et UshuaiaTV.