Expedia : qui sont les 12 start-up finalistes du programme Accelerator ?

Accroître l'accès pour les voyageurs handicapés :

- Becoming RentABLE est un site qui permet de trouver une location de vacances ouvertes aux personnes à mobilité réduite ou ayant un handicap.



- Be My Eyes est une application mobile qui met en relation des personnes malvoyantes avec des volontaires via une vidéo en direct.



- Handiscover est un site de réservation d'hébergement permettant aux voyageurs de rechercher et de sélectionner des hébergements en fonction de leurs besoins de mobilité.



- iAccess Life est une application mobile qui permet aux voyageurs d'évaluer des lieux tels que des restaurants, des hôtels ou autres en fonction de leur accessibilités aux personnes en situation de handicap.



- Sociability est une application mobile qui aide les personnes handicapées à trouver des lieux accessibles.



- Wheel The World souhaite ouvrir les possibilités de voyages à travers le monde à tous les publics.



Faire progresser l'équité des voyages

- Flywallet est un portefeuille numérique et un compte d'épargne



- Green Book Global est une plate-forme qui s'adresse aux voyageurs afro-américains.



Autonomiser les femmes et les voyageurs LGBTQIA+

- GeoSure combine les données des alertes touristiques et de voyage, les statistiques sur la santé, l'économie et la criminalité pour fournir des données de sécurité hyper-locales aux voyageurs, en particulier les femmes et la communauté LGBTQIA+.



- Greether est une plate-forme de sécurité des voyages qui relie les voyageuses aux guides locales



- misterb&b est une plateforme en ligne où les voyageurs peuvent choisir parmi plus d'un million de chambres privées, d'appartements et d'hôtels LGBTQIA+ et entrer en contact avec des guides locaux.



- SoloTrvlr est une application de voyage permettant aux femmes d'explorer plus de 100 destinations, à travers les yeux des femmes qui la connaissent le mieux.