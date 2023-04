Appli mobile TourMaG



Explora Journeys dévoile « Ocean Wellness » son programme bien-être

Inspiré par les forces mystiques et bienfaisantes de l’océan, le concept Ocean Wellness présente son incomparable gamme d’expériences de bien-être. Les hôtes du EXPLORA I - qui prendra la mer à Southampton le 17 juillet 2023 – découvriront des programmes et des espaces qui intensifieront l’effet océanique*. Ils se régénèreront physiquement et mentalement. Loin de tout stress et de toute pollution ils changeront de rythme de vie. Sans contrainte, dans la quiétude et l’univers holistique du magnifique spa du bord, ils retrouveront leur sérénité et auront l’opportunité de se ressourcer. D’une surface de plus de 1 000 m2 « Ocean Wellness - The Spa » est doté de onze salles de soins, d’espaces intérieurs et extérieurs, de salle de fitness, d’équipement sportifs ultra-modernes et d’une piste de course extérieure.

Rédigé par Michèle SANI le Lundi 17 Avril 2023





À l’issue de consultations, les hôtes pourront bénéficier de programmes sur mesure dédiés, par exemple, à la qualité du sommeil, au renforcement du système immunitaire, à la nutrition.



* L’effet ou le sentiment océanique, un élan mystique où l’on ne se soucie ni du jour ni de l’heure, où la temporalité n’a pas lieu d’être et où seuls comptent l’océan le ciel et l’horizon, où la pensée s’évade avec la sensation de ne faire qu’un avec l’univers, avec « plus grand que soi ». Une notion psychologique ou spirituelle formulée par l’écrivain Romain Rolland (Prix Nobel de littérature en 1915), influencé par Spinoza.



Ocean Wellness – The SPA, un espace de quiétude Dans un cadre harmonieux et raffiné où chaque détail est conçu pour offrir une expérience incomparable, Ocean Wellness - The Spa, invite à la sérénité et au bien-être avec plus de 700 m2 d’espace dédié.



Il est doté de 11 salles de soins - dont 2 privées disposant de leur propre espace de relaxation extérieure, une salle de soin double et 7 salles de soins individuels. Une autre est dédiée aux traitements spécialisés Medi Luxe de la marque Dr Levy Switzerland. Un espace de détente en extérieur est aussi réservé pour les hôtes.



Aux côtés du salon de beauté, EXPLORA I propose un salon de coiffure pour les cheveux ou la barbe et un salon de manucure et de soins pour les mains et les pieds.



L’espace « bien-être thermal » prodigue de nombreux et précieux bienfaits à travers son circuit sensoriel thérapeutique composé d’une piscine d’hydrothérapie, hammam, sauna finlandais, grotte saline, douches sensorielles, méridiennes de glace et de pierre chaude.



Les marques partenaires rigoureusement sélectionnées



- Dr Levy Switzerland : protégée par un brevet médical du Dr Philip Levy, cette marque est le fruit de 15 années de recherche. Elle repose sur la découverte que les cellules souches peuvent retrouver en toute sécurité leurs pouvoirs de jeunesse quand elles sont correctement et vigoureusement réactivées. Récompensée par le prix Nobel de Médecine 2012 cette découverte a pour effet d’inverser le vieillissement cutané en protégeant, nourrissant et renforçant le système de régénération de la peau.



Primés par 50 distinctions internationales, ces soins transformateurs de la peau produisent des résultats spectaculaires. (100% végan et sans cruauté envers les animaux les produits Dr Levy Switzerland ne contiennent aucun parabène, huile minérale ou allergène).



- Aromatherapy Associates : une marque britannique de bien-être de luxe à la pointe de la technologie. Elle tire parti des propriétés des meilleurs ingrédients naturels et des huiles essentielles les plus pures extraites des plantes réputées pour leurs indéniables vertus thérapeutiques. Les produits et traitements plusieurs fois récompensés proposent une gamme de soins qui favorisent naturellement un meilleur sommeil, réduisent le stress, redonnent de l’énergie et renforcent la confiance en soi.



- The Tides Wellness : l’antidote parfait à une vie frénétique. Conçus par des experts, les produits de bien-être de cette marque néerlandaise très réputée ne contiennent que des ingrédients 100 % naturels tels les algues (cultivées de manière durable dans de l’eau de mer purifiée) ou le magnésium marin. Les produits Tides Wellness sont reconnus pour leurs propriétés purifiantes, reminéralisantes, fortifiantes et revitalisantes. Les techniques de pointe s’inspirent du rythme des marées, des saisons

Ocean Wellness - Fitness en séance personnalisée ou collective « Un esprit sain dans un corps sain » cette citation attribuée à Homère et reprise par Coubertin qui lançait en 1896 les Jeux Olympiques modernes dit l’essentiel : l’un ne va pas sans l’autre !



Aujourd’hui, la science l’atteste : l’exercice est en effet essentiel pour avoir un système immunitaire fort, un niveau de stress plus bas, une humeur équilibrée, une bonne qualité de sommeil, une énergie optimale et, en résumé, une bonne estime de soi. Ces connaissances sont au cœur de l’éthique d’Ocean Wellness – Fitness.



Avec 227 m2 d’espaces intérieurs et une soixantaine de m2 d’installations extérieures dédiés à la remise en forme s’ajoutent un espace sportif pour le basketball sur demi-terrain, une piste de course panoramique, un court de touchtennis.



De l’évaluation physique préliminaire à l’entraînement fonctionnel et musculaire en passant par le cardio et le Pilate, en séances personnalisées ou collectives, l’objectif est de motiver les hôtes à se maintenir en bonne santé.



Technogym, la marque innovante partenaire de Ocean Wellness – Fitness Afin d’offrir aux hôtes la meilleure expérience de bien-être et de remise en forme, Explora Journeys s’est associé à Technogym leader mondial des produits numériques pour le fitness. Les équipements intelligents connectés sont dotés des technologies les plus innovantes. Fournisseur officiel des 8 derniers Jeux Olympiques, la marque est une véritable référence pour les champions du monde entier.



Les programmes de fitness personnalisés sont à la fois ludiques et redoutablement efficaces. Leurs équipements dernier cri sont exclusivement programmés pour satisfaire les besoins uniques de chaque hôte. La Technogym Artis Line offre une expérience de cardio inégalée à ce jour. Elle inclut le Run Artis pour courir en extérieur et les vélos elliptiques Artis Synchro. En matière de renforcement musculaire, les appareils permettent de travailler le haut et le bas du corps.



Les équipements du pont extérieur comprennent le Skillrow, premier rameur tout-en-un conçu pour améliorer la puissance et la capacité anaérobique ainsi que les capacités neuromusculaires. Toujours sur le pont, les hôtes peuvent pédaler sur des vélos spinning Group Cycle avec vue sur l’océan ou utiliser les meilleurs appareils d’entraînement dans tous les espaces d’Ocean Wellness – Fitness.

À disposition :



Le Centre de fitness : de l’espace dédié à l’évaluation physique préliminaire aux équipements modernes Artis de Technogyma. La remise en forme est conçue de manière équilibrée et personnalisée.



Le Studio de fitness : ici, les hôtes peuvent participer à des séances de Technogym sur mesure spécifiquement conçues pour Explora Journeys, pour cibler le renforcement du haut du corps ou travailler leur équilibre à l’aide des appareils Pilates.



Le Fitness en extérieur : avec des équipements de remise en forme ultramodernes permettant une incroyable variété d’exercices. Idéal pour des séances d’entraînement en solo ou en tête à tête.



La piste de course : une piste de 250 mètres borde le navire et permet aux coureurs de profiter d’une vue imprenable sur l’océan tout en enchaînant les foulées.



Le terrain de sport : l’espace idéal pour le touchtennis, le basketball sur demi-terrain ou les rituels de yoga.



Le Fitness en suite : tous les hôtes ont la possibilité de s’entraîner dans leur suite, face à l’océan ou en terrasse, sous les conseils d’un coach virtuel grâce au Technogym Bench, station d’entraînement musculaire design dotée d’outils intégrés. Le Technogym Case Kit et son code QR leur offrent un accès à une bibliothèque numérique d’exercices vidéo guidés animés par des formateurs agréés.

Ocean Wellness – Bien-être Afin d’optimiser l’expérience de bien-être et de remise en forme EXPLORA I propose des consultations et des programmes de détente et de nutrition personnalisés.



Aux programmes individuels s’ajoutent les bienfaits du yoga. Les hôtes sont initiés à une série de protocoles conçus pour se détendre physiquement et mentalement.



Parmi les choix de programmes possibles citons : les cours d’Énergie pour retrouver force et endurance, le yoga du Sommeil pour favoriser un sommeil profond, le yoga de la Relaxation pour retrouver un sentiment de confiance en soi, le yoga en Pleine Conscience pour ancrer le corps et l’esprit par la méditation et le yoga de Renforcement Immunitaire pour rester en bonne santé et réduire l’anxiété grâce aux techniques de respiration pranayama.



Voici quelques-unes des expériences enrichissantes proposées aux hôtes. Explora Journeys est particulièrement fier de fournir un service optimal à chaque étape et de prêter une attention particulière aux préférences personnelles. Son objectif : offrir à ses hôtes un cadre et un rythme de vie soigneusement pensés pour la détente, le lâcher prise, pour profiter du voyage et plonger dans un état d’esprit océanique.



À propos d’Explora Journeys



Née au cœur de l’hospitalité de prestige suisse, Explora Journeys est la branche privée de luxe du groupe MSC dont le siège social se situe à Genève. La marque est le fruit d’une ambition de longue date de la famille Aponte-Vago : redéfinir l’expérience océanique pour une nouvelle génération de voyageurs de luxe exigeants, en s’appuyant sur les 300 ans d’héritage maritime de la famille Aponte. La marque aspire à créer un « état d’esprit océanique » unique en connectant les hôtes à la mer, à eux-mêmes et à des personnes partageant les mêmes valeurs, tout en proposant des itinéraires remarquables qui associent des destinations renommées à des ports moins fréquentés, pour un voyage inspirant la découverte sous toutes ses formes.



Une flotte de six paquebots, dont deux sont en construction et deux autres fonctionneront à l’hydrogène, sera lancée de 2023 à 2028. En s’équipant des dernières technologies environnementales et marines, Explora Journeys offre un style moderne d’expérience océanique transformatrice. EXPLORA I qui sera inauguré le 17 juillet 2023 propose 461 suites, penthouses et résidences donnant sur la mer, conçues pour être des « maisons en mer » pour nos hôtes, tous avec une vue imprenable sur l’océan, une terrasse privée, un choix de onze expériences gastronomiques distinctes avec six restaurants animés et repas en suite, 12 bars et lounges (huit en extérieur et quatre en intérieur), une cuisine de chef, quatre piscines, de vastes terrasses extérieures avec des cabanons privés, des installations de bien-être et des divertissements raffinés. Inspiré par l’héritage européen de la société, Explora Journeys offrira à ses hôtes une expérience océanique immersive et une hospitalité à la fois respectueuse et intuitive.

Contacter Explora Journeys Leyre Torres Campo

Business Relationship Lead – France & Monaco

leyre.torres@explorajourneys.com

+ 33 749862938



Site web : https://explorajourneys.com



